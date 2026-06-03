Dos hombres armados secuestraron a una periodista y el ataque quedó registrado en video

Dos criminales armados secuestraron a una periodista en México durante un violento operativo que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El material audiovisual muestra el momento exacto en el que los atacantes interceptaron a la trabajadora de prensa, convirtiendo el registro fílmico en la pieza clave de la investigación criminal iniciada por las autoridades locales para determinar su paradero.

El desarrollo del secuestro

Las imágenes captadas revelan la velocidad y la violencia con la que actuaron los involucrados en el hecho.

De acuerdo con las fuentes policiales, la secuencia criminal ocurrió en plena vía pública cuando la víctima fue abordada de manera sorpresiva por los dos hombres, quienes portaban armas de fuego visibles y la obligaron a ingresar a un vehículo.

Los investigadores comenzaron a peritar minuciosamente las cintas obtenidas con el fin de identificar las patentes de los rodados utilizados en la fuga y establecer la fisonomía de los secuestradores, quienes actuaron con los rostros parcialmente cubiertos.

Repercusión y medidas de las autoridades

El caso generó una fuerte conmoción y encendió las alarmas entre las organizaciones defensoras de la libertad de expresión en la región.

Las fuerzas de seguridad del país norteamericano desplegaron un operativo de búsqueda aérea y terrestre para intentar localizar a la reportera con la mayor celeridad posible.

Hasta el momento, la fiscalía a cargo de las actuaciones mantiene bajo estricto hermetismo los detalles sobre la identidad de la víctima para resguardar su integridad física, mientras se analizan posibles móviles vinculados a su actividad profesional en los medios de comunicación.