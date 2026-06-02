Ricardo Arjona hace historia en Argentina: suma dos nuevas fechas y ya acumula 20 Movistar Arena

La conexión entre Ricardo Arjona y el público argentino sigue escribiendo páginas memorables. Luego de agotar las cuatro funciones anunciadas para julio, el artista confirmó dos nuevas presentaciones para los días 7 y 9 de julio en el Movistar Arena, alcanzando un impresionante total de 20 conciertos en el recinto.

La demanda de entradas volvió a ser contundente. A las 14 funciones completamente agotadas realizadas durante mayo se sumaron los shows programados para el 1, 2, 5 y 6 de julio, que también agotaron localidades en tiempo récord. Frente a esta respuesta masiva, se incorporaron dos nuevas fechas para que más fanáticos puedan vivir una de las giras más importantes de su carrera.

Un espectáculo pensado para emocionar

Con cada presentación de Lo Que El Seco No Dijo, Arjona propone un recorrido por las canciones que marcaron generaciones y lo consolidaron como uno de los artistas más importantes de la música en español.

El espectáculo combina grandes clásicos, momentos íntimos y una producción de gran escala diseñada para generar una conexión profunda con el público. La puesta en escena incluye una imponente escenografía, tecnología de última generación y un cuidado diseño de luces y sonido que transforman cada concierto en una experiencia inmersiva.

Una gira récord a nivel internacional

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 con entradas agotadas en el Allstate Arena de Chicago y forma parte de una extensa gira internacional que incluye más de 35 fechas por Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica.

La serie de conciertos llega después de otro hito en la carrera del artista: su histórica residencia de 23 funciones en Guatemala a fines de 2025, donde convocó a miles de espectadores durante varias semanas consecutivas.

Argentina, uno de los grandes epicentros del fenómeno Arjona

Con 20 funciones confirmadas en el Movistar Arena y miles de entradas vendidas, Argentina se consolida una vez más como uno de los mercados más importantes para Ricardo Arjona.

Las nuevas fechas del 7 y 9 de julio tendrán sus entradas a la venta desde el miércoles 3 de junio a las 13 horas a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

Mientras el récord continúa creciendo, el artista demuestra que su vínculo con el público argentino permanece intacto y que sus canciones siguen convocando a miles de personas generación tras generación.