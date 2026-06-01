Nick Sicaro continúa consolidando su camino dentro de la escena urbana y tropical con el lanzamiento de su versión de "Hoy Lo Siento", uno de los clásicos más recordados del reggaetón latinoamericano, popularizado originalmente por Zion & Lennox junto a Tony Dize.

Lejos de realizar una simple reversión, el artista le imprime una identidad propia al tema, llevando la canción hacia un terreno donde la cumbia moderna y el reggaetón conviven de manera natural. El resultado es una propuesta fresca que mantiene la esencia emocional del original mientras incorpora nuevos matices sonoros pensados para las nuevas generaciones.

La canción rescata la nostalgia de quienes crecieron escuchando este himno del desamor, pero al mismo tiempo dialoga con el presente gracias a una producción actual y al estilo característico que Nick Sicaro viene desarrollando en sus últimos lanzamientos.

Oriundo de Avellaneda, el cantante, compositor y creador de contenido se ha convertido en una de las figuras emergentes más destacadas de la nueva cumbia latinoamericana. Con más de un millón de suscriptores en YouTube y una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, logró construir una propuesta que combina cercanía, emoción y ritmos bailables.

Nick Sicaro revive un clásico del reggaetón con su versión de "Hoy Lo Siento"

A lo largo de su carrera compartió proyectos con artistas como Lira, Max Carra y El Vecino, ampliando su alcance dentro de la escena tropical y urbana. Además, su participación en Gran Hermano Argentina 2026 contribuyó a potenciar su popularidad y acercar su música a nuevos públicos.