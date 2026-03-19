Nick Sícaro, de Gran Hermano Argentina: la muerte de sus padres y el refugio en su hermano, con el apoyo clave de Ian Lucas

Lejos de ser un desconocido antes de ingresar a Gran Hermano, Nicolás "Nick" Sícaro ya había construido una sólida comunidad en redes sociales y YouTube, donde logró destacarse por su carisma, creatividad y versatilidad artística. Cantante, compositor e influencer, su recorrido profesional está atravesado por el esfuerzo constante, pero también por una historia personal marcada por profundas pérdidas familiares.

En diálogo con La Nación, el participante del reality abrió su corazón y recordó su infancia, una etapa que describe como feliz gracias al amor de sus padres, aunque condicionada por dificultades económicas que llevaron a su familia a vivir varios años en Estados Unidos. Tras regresar al país, la situación no mejoró y desde muy joven debió comenzar a trabajar para ayudar en su hogar.

Nick Sícaro, auténtico y resiliente: el artista que transformó el dolor en fuerza y hoy va por su revancha

A los 18 años tomó una decisión clave: dejar su casa en Pinamar para mudarse a Buenos Aires y perseguir sus sueños artísticos. Trabajó en locales de ropa, hizo modelaje, estudió teatro, integró bandas musicales y finalmente apostó de lleno a la creación de contenido digital, camino que le permitió consolidarse desde 2020 como creador e intérprete.

Uno de los pilares fundamentales en su vida fue su hermano, apenas un año mayor, a quien define como su mejor amigo y sostén emocional. Juntos atravesaron los momentos más difíciles de su vida: en 2019 falleció su padre y en 2023 su madre, pérdidas que los obligaron a fortalecerse mutuamente. Sin otros familiares directos, ambos encontraron en su círculo íntimo de amigos una nueva forma de familia.

La amistad con Fede Vigevani e Ian Lucas también impulsó la faceta musical del influencer

"Nos apoyamos en todo. Pasamos los peores escenarios juntos y siempre nos decimos que no sabríamos qué hacer el uno sin el otro", contó Nick, emocionado. Esa unión incondicional se convirtió en su refugio para seguir adelante y mantener vivos los valores que, según él, les inculcaron sus padres.

En paralelo, su crecimiento artístico se vio impulsado por su amistad con Ian Lucas, con quien trabaja desde hace años creando contenido para YouTube. La relación trascendió lo laboral y se transformó en un vínculo fraternal que incluyó convivencia, giras por Latinoamérica y múltiples proyectos compartidos.

En redes sociales, Nick logró destacarse con contenidos de humor, desafíos extremos y bromas virales, muchas veces en colaboración con figuras como Fede Vigevani. Ese crecimiento digital también potenció su carrera musical como solista, una vocación que lo acompaña desde la infancia en una familia atravesada por el arte.

Fede Vigevani y Ian Lucas acompañaron a Nick en su camino artístico

Su consolidación artística tuvo un momento clave cuando fue convocado para abrir el espectáculo "El Mundo de Fede" en el Estadio José Amalfitani, donde se presentó ante miles de personas, marcando un gran salto en su proyección escénica.

Hoy, tras su salida de Gran Hermano Argentina, Nick puso primera y ya se encuentra en campaña para regresar a la casa en la etapa de repechaje, impulsado por una historia de resiliencia que conmovió a la audiencia.