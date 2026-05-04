Netflix prepara el documental de Gustavo Cerati: cuándo se estrena y qué mostrará

Netflix anunció oficialmente un nuevo documental sobre Gustavo Cerati, una producción realizada en Argentina que promete mostrar la faceta más íntima, humana y desconocida del artista. Actualmente en producción, el film llegará a la plataforma en 2027 y buscará explorar "las zonas más silenciosas" del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del ícono.

La propuesta contará con acceso exclusivo a videos, registros y archivos inéditos nunca antes vistos públicamente. Además, incluirá entrevistas con su entorno más cercano, entre ellos sus compañeros de Zeta Bosio y Charly Alberti, integrantes de Soda Stereo, quienes aportarán su mirada sobre distintas etapas de la vida y carrera del músico.

La vida, la obra y el costado más personal de Gustavo Cerati serán parte del nuevo documental que ya produce Netflix

Una de las voces centrales del proyecto será la de Laura Cerati, hermana del artista y productora asociada del documental, quien definió esta producción como una oportunidad para resumir "la vida única" de un hombre que logró contagiar su pasión a través de su música y poesía.

La película estará producida por Landia y tendrá dirección de Picky Talarico, realizador que ya trabajó con Cerati en vida y también estuvo al frente de Rompan Todo: La historia del rock en América Latina. En la dirección creativa estará Andy Fogwill, otro de los colaboradores audiovisuales más cercanos al artista. Ambos fueron responsables de algunos de los videoclips más recordados de su carrera, lo que le aporta a la producción una mirada cercana y auténtica.

Material inédito, testimonios exclusivos y la mirada de quienes lo conocieron de cerca formarán parte del nuevo documental

"Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único", expresó Talarico sobre el proyecto. El director también destacó que la propuesta buscará mostrar gestos mínimos, momentos cotidianos y aspectos de la personalidad de Cerati que solo conocieron quienes compartieron tiempo con él.

A más de una década de su partida, la figura de Gustavo Cerati continúa creciendo y conectando con nuevas generaciones. Con esta producción, Netflix apuesta por construir un puente entre quienes crecieron con su música y quienes hoy descubren su obra por primera vez. El estreno está previsto para algún momento de 2027