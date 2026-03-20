Soda Stereo vuelve a hacer historia con "Ecos": el show que revoluciona la música en vivo y agota funciones en toda la región

Hablar de Soda Stereo es hablar de una de las bandas más influyentes en la historia del rock en español. Años después de haber marcado un antes y un después en la música latinoamericana, su huella sigue más vigente que nunca.

Con canciones que atravesaron generaciones y un estilo que redefinió la escena, el legado de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti continúa latiendo en todo el continente. Hoy, ese vínculo emocional con millones de fans se transforma en una nueva experiencia que promete volver a unir al público como en sus mejores épocas.

"Ecos": el estreno mundial que paraliza Buenos Aires

La espera terminó. El 21 y 22 de marzo llega el ESTRENO MUNDIAL de "Soda Stereo Ecos", un espectáculo que ya se posiciona como un verdadero hito en la historia de los shows en vivo.

El debut tendrá lugar en el Movistar Arena, donde las 10 funciones están completamente agotadas, confirmando el fenómeno imparable que genera la banda.

Con casi 500.000 entradas vendidas en toda la región, "Ecos" no solo arrasa en boleterías, sino que también despierta una expectativa pocas veces vista en la industria musical.

Soda Stereo

Una experiencia única: más que un show, un viaje sensorial

"Ecos" propone una experiencia completamente distinta. No es un tributo, no es una película y no hay reemplazos: es Soda Stereo en vivo, con una propuesta que combina tecnología de vanguardia y emoción pura.

El espectáculo invita a imaginar un lugar donde lo imposible se vuelve real, donde los recuerdos cobran vida y el público puede reencontrarse con la esencia de la banda como nunca antes.

"La banda que nunca se fue" regresa con más fuerza, logrando que Gustavo, Charly y Zeta vuelvan a compartir escenario en una experiencia que desafía los límites del tiempo.

Un fenómeno que enciende a fans de todas las generaciones

Desde el anuncio del show, las redes sociales explotaron con mensajes de emoción. Fans históricos y nuevas generaciones coinciden en un mismo deseo: ser parte de este momento único.

El regreso de Soda no solo representa nostalgia, sino también una reconexión con una obra que sigue vigente y que continúa influyendo en la música actual.

Claves para vivir "Ecos" al máximo

La propuesta apunta a una conexión total con el espectáculo. Por eso, uno de los puntos más importantes es la restricción del uso de celulares durante gran parte del show.

Elementos prohibidos para el show

Ecos es para sentir.

El brillo de las pantallas y los flashes afectan directamente la experiencia, que busca ser vivida plenamente y quedar grabada en la memoria de cada espectador.

Fotos y videos con celulares prohibidos para el show

La gira completa de "Soda Stereo Ecos"

El fenómeno no se limita a Buenos Aires. La gira recorrerá toda la región con fechas agotadas y otras con últimas entradas disponibles:

21 de marzo 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

22 de marzo 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

26 de marzo 2026 - Chile - AGOTADO

27 de marzo 2026 - Chile - AGOTADO

28 de marzo 2026 - Chile - AGOTADO

28 de marzo 2026 - Chile - NUEVA FUNCIÓN 14HS

29 de marzo 2026 - Chile - AGOTADO

3 de abril 2026 - Mar del Plata - NUEVA FECHA

6 de abril 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

14 de abril 2026 - CDMX - AGOTADO

15 de abril 2026 - CDMX - AGOTADO

16 de abril 2026 - CDMX - ÚLTIMAS ENTRADAS

18 de abril 2026 - Guadalajara - AGOTADO

19 de abril 2026 - Guadalajara - ÚLTIMAS ENTRADAS

21 de abril 2026 - Monterrey - ÚLTIMAS ENTRADAS

22 de abril 2026 - Monterrey - ÚLTIMAS ENTRADAS

2 de mayo 2026 - Montevideo - ÚLTIMAS ENTRADAS

16 de mayo 2026 - Quito - ÚLTIMAS ENTRADAS

22 de mayo 2026 - Perú - AGOTADO

23 de mayo 2026 - Perú - AGOTADO

24 de mayo 2026 - Perú - ÚLTIMAS ENTRADAS

28 de mayo 2026 - Colombia - AGOTADO

29 de mayo 2026 - Colombia - AGOTADO

30 de mayo 2026 - Colombia - ÚLTIMAS ENTRADAS

4 de junio 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

10 de junio 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

11 de junio 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

10 de agosto 2026 - Buenos Aires - ÚLTIMAS ENTRADAS

11 de agosto 2026 - Buenos Aires - ÚLTIMAS ENTRADAS

14 de agosto 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

15 de agosto 2026 - Buenos Aires - AGOTADO

24 de septiembre 2026 - Madrid - ÚLTIMAS ENTRADAS

Un regreso que vuelve a hacer vibrar al continente

"Soda Stereo Ecos" no es solo un espectáculo: es una experiencia que redefine el concepto de show en vivo y confirma que el legado de la banda sigue más vigente que nunca.

En tiempos donde la música se consume a velocidad digital, esta propuesta invita a detenerse, sentir y reconectar con lo esencial. Porque hay historias que no terminan, solo encuentran nuevas formas de volver.

Y Soda Stereo, sin dudas, acaba de demostrarlo una vez más.