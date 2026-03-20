El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no deja de escalar y, en las últimas horas, sumó un nuevo capítulo con la inesperada aparición de Nicki Nicole en el centro de la escena.

Lo que comenzó como un distanciamiento entre dos de las figuras más fuertes del pop argentino se transformó en una verdadera novela mediática, donde cada movimiento en redes sociales se analiza al detalle y genera repercusiones inmediatas.

El "like" que desató la polémica

Todo explotó cuando usuarios detectaron que la cuenta oficial de Nicki había dejado un "me gusta" en una publicación que muchos interpretaron como una crítica hacia Emilia. El contenido no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó:

"Si fueran consecuentes debería dejar de seguir a Duki también"

La frase, vinculada a la relación entre Emilia y Duki, encendió el debate y posicionó a la rosarina en uno de los bandos de la supuesta interna. Las redes sociales se llenaron de capturas, teorías y mensajes cruzados sobre el posible posicionamiento de la artista.

La respuesta de Nicki Nicole: hackeo y aclaración

Frente al revuelo, Nicki decidió salir a hablar y desmentir cualquier tipo de intencionalidad detrás de esas interacciones:

"Acabo de recuperar mi cuenta de Instagram y no es el único like que dieron, ¡también mandaron mensajes! No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías"

Sin embargo, sus palabras no lograron frenar la ola de cuestionamientos. Muchos usuarios se mostraron desconfiados y le reclamaron "coherencia" y "honestidad" ante lo que consideraban un gesto demasiado evidente.

El descargo de Nicki Nicole

Un descargo más profundo y cargado de bronca

Ante las dudas del público, la artista redobló la apuesta y amplió su explicación con un mensaje más contundente:

"Me encantaría decir que se me escapó un like, pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like ese que dieron es lo de menos a los mensajes que mandaron"

Además, detalló el episodio con mayor profundidad, dejando en claro su malestar:

"Básicamente, una persona se metió en mi Instagram y lo primero que hizo fue borrar el canal de difusión... después empezó a mandar mensajes pavadísimos y a darle like como a cosas que yo no le daría nunca"

La situación incluso escaló cuando su cuenta en X dejó de estar disponible, lo que alimentó aún más las teorías sobre un posible hackeo o una decisión personal.

La aclaración de Nicki Nicole

El enojo y la advertencia a sus seguidores

Lejos de bajar el tono, Nicki también expresó su frustración por lo ocurrido y el impacto que tuvo en su vínculo con los fans:

"Hace unos días desapareció mi canal de difusión... alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera"

"Cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos. Los amo" La explicación de Nicki Nicole

Incluso sumó un mensaje con tono desafiante tras recuperar el control:

"Quien se haya metido a mi cuenta, ¡no pasarás!" La advertencia de Nicki Nicole

Un pasado en común que suma interrogantes

El escándalo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el vínculo previo de Nicki con las protagonistas. La rosarina compartió proyectos y escenarios tanto con Tini como con Emilia, incluyendo la colaboración en "Blackout", donde las tres artistas mostraron una fuerte conexión artística.

Ese antecedente hace que el supuesto posicionamiento en la interna genere aún más ruido dentro del fandom y en la industria.

¿Todo fue un malentendido o hay algo más detrás?

Por ahora, ninguna de las protagonistas confirmó públicamente una pelea directa, pero los indicios en redes sociales, los gestos y las aclaraciones que no terminan de convencer mantienen el tema en agenda.

En un escenario donde las relaciones cambian al ritmo de la exposición mediática, no se descarta que el tiempo acerque nuevamente a las artistas. Sin embargo, la duda persiste: ¿fue realmente un hackeo o hay tensiones más profundas que todavía no salieron a la luz?

El desenlace sigue abierto y, como viene ocurriendo, promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.