Nicki Nicole conquista la moda internacional con su primera tapa en Vogue: "Mientras voy creciendo, me voy sintiendo cómoda.."

Nicki Nicole ya no solo domina la escena musical: ahora también pisa fuerte en el universo de la moda. Tras consolidarse como una de las voces más influyentes del país, la rosarina amplía su alcance y suma un nuevo logro a su carrera.

Su debut en la tapa de Vogue Latinoamérica confirma este crecimiento y la ubica en un lugar de proyección internacional.

Una estética que mezcla rebeldía y sofisticación

En esta producción, la artista rosarina deja de lado sus códigos urbanos más clásicos y apuesta por una narrativa visual diferente, donde conviven la elegancia, la nostalgia y un aire rebelde.

La artista logra así mostrar una nueva faceta sin perder la esencia que la llevó desde Rosario a los escenarios más importantes.

El look protagonista: identidad y tendencia

Para su primera tapa, la cantante luce un vestido lencero en tono nude con estampado abstracto en gris, de breteles finos y falda liviana con terminación asimétrica. El diseño pertenece a Desigual, firma de la que es embajadora.

El estilismo se completa con sandalias de tiras finas cruzadas símil denim, mientras que el beauty look apuesta por la naturalidad: cabello recogido con mechones sueltos y maquillaje minimalista con máscara de pestañas y gloss.

Nicki Nicole es la tapa de Vogue

Una producción versátil y audaz

A lo largo de la sesión, Nicki despliega distintos outfits que combinan frescura y personalidad. Entre ellos, se destacan:

Una camisa celeste con flores realistas junto a una falda negra de corte recto.

Nicki Nicole en Vogue

Un vestido con corpiño negro ajustado y falda anudada con estampas en azul, amarillo y rojo.

Nicki Nicole en Vogue

Un conjunto blanco con camisa brocada y pantalón denim Oxford, que aporta un aire romántico.

Nicki Nicole en Vogue

La producción, fotografiada por Lucas Ricci, también incluye un look con camisa cuadrillé en tonos rosa, lila y rojo combinada con una falda off white con apliques en espiral, acompañada por aros colgantes de estilo boho chic.

Nicki Nicole en Vogue

El toque final de una estrella global

En otra de las imágenes, la artista posa recostada sobre un sillón floral con un vestido amarillo de flores blancas, de escote recto y silueta ajustada en la cintura. El estilismo se completa con un aro plateado de Bulgari, que aporta un cierre elegante a la producción.

Nicki Nicole en Vogue

La palabra de Nicki Nicole

En la entrevista con la revista, la cantante reflexiona sobre este nuevo desafío y su vínculo con la moda:

"Creo que parte del amor propio fue trabajar así para una marca, mostrarse de otra manera, transformarse y crecer, dejar de tener el control [...] en mi música y en mis videos yo tengo el control".

Sus palabras reflejan una etapa de evolución artística y personal, donde la exploración de nuevas facetas se vuelve protagonista.

Una nueva etapa en su carrera

Con esta tapa, Nicki Nicole reafirma su lugar no solo como referente musical, sino también como figura influyente en la moda internacional.

Su capacidad para reinventarse y expandir sus horizontes la posiciona como una de las artistas más completas de su generación, marcando tendencia tanto arriba del escenario como frente a cámara.