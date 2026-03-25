Nicki Nicole habría tenido un romance secreto con un ex de la China Suárez: "Después volvió con ella..."

Una noticia bomba que involucra a Nicki Nicole y Eugenia "la China" Suárez se conoció en las últimas horas. Se trata de un supuesto romance oculto que la cantante rosarina mantuvo con Lautygram, una de las últimas parejas de la actriz antes de oficializar su relación con Mauro Icardi.

"Te voy a contar una, creo que nadie lo sabe y me lo contó alguien que conoce a Lautygram", comenzó diciendo Pochi de Gossipeame en "Puro show" (El Trece).

Luego de sembrar la intriga, reveló: "En su momento, Lautygram y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Nicki Nicole, y después volvió con Eugenia".

Lautygram habría estado con NIcki Nicole durante su noviazgo con la China Suárez.

Pochi aseguró que este dato no se supo hasta ahora porque la China Suárez "se la guardó". Acto seguido, en el ciclo aprovecharon para recordar los rumores de romance de Nicki Nicole con Franco Colapinto y el presunto affaire de la artista con Enzo Fernández: "Sí, estuvo", sostuvo Angie Balbiani sobre la versión que unió a Nicki con el futbolista de la Selección Argentina.

Por último, también hicieron referencia al momento en que Ángela Torres empezó a salir con Rusherking y la polémica que se armó con la China Suárez, quien habría reclamado que no hubo códigos de parte de la autora de "Favorita".

"La China la dejó de seguir a Ángela porque empezó a salir con Rusher", señaló la panelista y leyó el mensaje con la palabra de Eugenia Suárez en ese momento: "Tengo la mejor onda, pero cuando me hacen las cosas a mí está bien, ahora me mando una yo y chau, al menos manda un mensajito".