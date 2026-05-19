Martín Fierro 2026: Guido Kaczka ganó el Oro en una noche de emoción, homenajes y figuras históricas

La televisión argentina volvió a vestirse de gala con la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, que celebraron su edición número 54 en el Hilton Buenos Aires. La ceremonia reunió a conductores, actores, periodistas y figuras de la pantalla chica en una de las noches más importantes del espectáculo nacional.

Por cuarto año consecutivo, el encargado de conducir la ceremonia fue Santiago del Moro, quien abrió la gala con un discurso cargado de entusiasmo y referencias al histórico peso de los premios organizados por APTRA. El conductor destacó la importancia de la televisión y definió al Martín Fierro como "el premio que todos quieren y todos critican".

Durante la ceremonia también tomó la palabra Luis Ventura, presidente de APTRA, quien remarcó el rol histórico de la televisión argentina y recordó los momentos difíciles que atravesó la industria a lo largo de distintas etapas políticas y económicas.

Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro y "MasterChef Celebrity" volvió a arrasar

El gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, quien se llevó el esperado Martín Fierro de Oro en el cierre de la ceremonia. El premio fue anunciado por el propio Santiago del Moro, uno de sus amigos más cercanos dentro del medio.

Guido Kaczka ganó el Oro. (Nahuel Ventura/Crónica)

Además, uno de los programas más reconocidos de la noche fue "MasterChef Celebrity", que volvió a consolidarse como uno de los ciclos más exitosos de la televisión argentina y obtuvo varias estatuillas.

Entre los primeros ganadores de la gala aparecieron nombres y programas destacados como Analía Franchín, premiada como panelista femenina; Luciano Cáceres y Gimena Accardi como mejor actor y actriz; además de ciclos como "LAM", "La Peña de Morfi", "Por el Mundo" y "Ariel en su salsa".

Wanda Nara premiada por MasterChef. (Nahuel Ventura/Crónica)

Homenajes, ausencias y momentos inesperados en la gran fiesta de la TV

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tradicional segmento In Memoriam, donde se recordó a las figuras fallecidas durante el último año. Allí, una de las ovaciones más fuertes de la ceremonia fue para Luis Brandoni. La cantante Ángela Torres interpretó "Recuérdame", canción de la película Coco, para acompañar el homenaje.

La gala también incluyó un reconocimiento especial para Enrique Macaya Márquez, homenajeado por su histórica trayectoria en el periodismo deportivo y por haber cubierto 17 Copas del Mundo.

Entre las perlitas de la noche estuvo el ingreso de Flor de la V con ruleros puestos al hotel para terminar su peinado antes de la ceremonia. También sorprendió la ausencia de Susana Giménez, quien faltó por primera vez a los Martín Fierro desde que comenzó su carrera televisiva.

Otro de los momentos más comentados fue la reconciliación en vivo entre Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri, quienes subieron juntas al escenario para dejar atrás viejas diferencias a pedido de Santiago del Moro.

La ceremonia además tuvo homenajes especiales, como el reconocimiento a América TV por sus 60 años, y detalles llamativos como la presencia de un robot recepcionista que entretenía a los invitados mientras ingresaban al salón principal.