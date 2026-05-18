Roberto Pettinato, tajante tras la nueva denuncia contra su hijo Felipe: "No pensaba.."

La situación judicial de Felipe Pettinato volvió a quedar en el centro de la polémica luego de conocerse una nueva denuncia en su contra por presunta falsificación de recetas médicas. En medio del fuerte impacto mediático, Roberto Pettinato rompió el silencio y habló sin filtros sobre el delicado momento personal y judicial que atraviesa su hijo.

El conductor y músico decidió referirse públicamente al tema mientras crece la preocupación por el futuro judicial del imitador de Michael Jackson, cuya libertad podría volver a quedar comprometida tras el avance de la causa.

La contundente palabra de Roberto Pettinato

Aunque evitó profundizar sobre los detalles del expediente judicial, Roberto Pettinato dejó fuertes declaraciones sobre el estado actual de su hijo.

"Hay que entender que hay gente que está mal, que está enferma, que tiene sus adicciones y eso hay que entenderlo", expresó de manera categórica.

Luego reforzó su postura y agregó: "Mi hijo es un tipo que está con una adicción, está enfermo y está en tratamiento".

El músico también aclaró que no siguió en profundidad la nueva denuncia: "La verdad que no pensaba dar ninguna nota sobre el tema y no me puse a leer para dar mi opinión".

La nueva causa que complica a Felipe Pettinato

El nuevo conflicto judicial apareció luego de que el juez Javier Sánchez Sarmiento avanzara sobre una investigación vinculada a un presunto fraude con recetas médicas ocurrido entre 2020 y 2021.

La situación suma otro capítulo delicado para Felipe Pettinato, quien anteriormente fue condenado por abuso sexual simple contra su excuñada y también quedó involucrado en la causa por el incendio culposo seguido de muerte de Melchor Rodrigo.

La posibilidad de que se revise el beneficio de prisión domiciliaria volvió a generar preocupación tanto en el ámbito judicial como en el entorno familiar.

Cómo atraviesa Felipe Pettinato este momento

Pese a la compleja situación, Roberto Pettinato aseguró que su hijo continúa acompañado por su familia mientras realiza tratamiento.

"Felipe está muy bien. Nosotros estamos aliviados. Nadie está festejando", resumió el conductor, dejando entrever el desgaste emocional que atraviesan puertas adentro.

Un caso que sigue generando repercusión

Cada nueva novedad alrededor de Felipe Pettinato genera una enorme repercusión mediática debido a la gravedad de las causas que enfrenta y a la exposición pública de su familia.

Mientras la investigación continúa avanzando, las declaraciones de Roberto Pettinato volvieron a instalar el debate sobre las adicciones, los tratamientos y las consecuencias personales detrás de los casos de alta exposición pública.