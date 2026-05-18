¿Wanda Nara y Martín Migueles, juntos?: la foto que reavivó rumores de reconciliación

A la espera de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2026, donde se perfila como una de las favoritas para llevarse una estatuilla, Wanda Nara también atravesaría un gran presente sentimental. Aunque días atrás confirmó su separación de Martín Migueles, en las últimas horas se filtró una imagen que despertó rumores de reconciliación.

Después de grabar su nueva película en Uruguay, la protagonista de "Triángulo Amoroso" regresó a la Argentina y volvió a verse con el joven, con quien supuestamente no tenía contacto desde hacía varias semanas. El encuentro salió a la luz de manera inesperada gracias a uno de los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, quien compartió en redes una postal del momento familiar.

En la publicación podía verse una mesa repleta de figuritas del Mundial mientras todos revisaban el álbum y pasaban el rato juntos. El adolescente arrobó tanto a su mamá como a una de sus hermanas y también a Migueles, dejando en evidencia que compartían una noche de distensión dentro de la casa.

Hace pocos días, Wanda había contado que decidió terminar la relación luego de sincerarse sobre "lo que había pasado con Agustín Bernasconi". El cantante, con quien filmó recientemente en Uruguay, quedó envuelto en fuertes versiones de romance poco después de la escandalosa ruptura de la empresaria con Mauro Icardi.

Martín Migueles junto a Wanda Nara y sus hijos. (Foto: Instagram/ @wanda_nara).

En medio de ese escenario, también crecieron las versiones sobre un supuesto intento de Nara por tomar distancia de Martín, luego de que el empresario quedara envuelto en una fuerte polémica judicial. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas semanas, el joven está siendo investigado por presuntas maniobras financieras ilegales.

Por ahora, la mediática eligió mantener silencio sobre la foto que compartió su hijo. Habrá que esperar a la noche de este lunes 18 de mayo, cuando se celebren los Premios Martín Fierro 2026 de Televisión Abierta, para descubrir si Martín Migueles finalmente la acompaña y reaparece junto a ella.