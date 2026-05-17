Wanda Nara ganará una estatuilla en los Premios Martín Fierro de TV Abierta: "Se lo lleva"

A horas de la nueva edición de los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta, "El Run Run del Espectáculo" anticipó una ganadora bomba de la estatuilla más codiciada. En primicia del ciclo de Crónica TV, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio aseguraron que Wanda Nara tendrá su galardón en la gala de Aptra.

"Tengo una bomba de último minuto", adelantó Pecoraro, quien pidió la placa de "último momento" de "escandosos fierro". "Tengo un nombre y lo voy a tirar. Me llegó y lo digo", siguió el conductor en el final del programa.

Y contó al aire la primicia de "El Run Run", que revolucionó al panel: "Mañana un Martín Fierro se lo lleva la señora Wanda Solange Nara en la pantalla de Telefe".

Wanda Nara ganará una estatuilla en los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Cabe destacar que Wanda integra una sola terna, que justamente es la más numerosa y competitiva: la de Labor en conducción femenina por "MasterChef Celebrity (2025/26)".

La acompañan Moria Casán (La mañana con Moria - El Trece), Pamela David (Desayuno americano - América), Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván - Telefe), Karina Mazzoco (A la tarde - América), Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa - Telefe) y Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América).