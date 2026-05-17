Jorgelina Cardoso defendió a Ángel Di María con un contundente mensaje tras la eliminación de Rosario Central: "Manada de almas pobres..."

La eliminación de Rosario Central del Apertura 2026, tras caer ante River en el estadio Monumental, dejó un clima caliente entre los hinchas y fuertes cuestionamientos para Ángel Di María. En medio de las críticas, la esposa del futbolista, Jorgelina Cardoso, decidió romper el silencio y respaldó públicamente al campeón del mundo con un durísimo descargo en redes.

La pareja de "Fideo" publicó una historia de Instagram con un mensaje cargado de emoción y bronca. "Sólo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto", escribió.

Luego, profundizó aún más su apoyo al futbolista y destacó el perfil familiar que mantienen lejos de las polémicas. "Con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...", expresó Cardoso.

Y cerró con otra frase contundente: "Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres".

La respuesta de Ángel Di María no tardó en llegar. "Yo te amo mucho más. Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños", le respondió el futbolista, que fue silbado por los hinchas de River durante el partido disputado en Núñez.

Después del encuentro, Fideo le bajó el tono a la reprobación y aseguró que forma parte del "folklore del fútbol". Además, recordó los aplausos que recibió en ese mismo estadio con la camiseta de la Selección Argentina.