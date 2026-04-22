Ángel Di María y Jorgelina Cardoso sorprendieron con un conmovedor mensaje a su hija Mía por su cumpleaños: "Un ser de luz..."

Además de utilizar las redes sociales como parte de su trabajo, muchas figuras públicas también eligen esos espacios para mostrar momentos íntimos, ya sea de alegría o sensibilidad. En ese contexto, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso saludaron a su hija Mía por su cumpleaños y conmovieron a miles de usuarios.

Este miércoles 22 de abril, la adolescente celebró sus 13 años, una fecha que para la familia tiene un significado especial. Su llegada estuvo marcada por una situación crítica que puso en riesgo su vida, por lo que cada vuelta al sol se vive con una intensidad distinta en la familia.

A través de Instagram, Cardoso publicó un video con distintas etapas del crecimiento de la joven. Allí escribió: "El 22 de abril de 2013 llegaste a mi vida para hacerme la mujer más feliz del mundo. Tu nobleza, tu valentía, tu inteligencia, tu madurez, tu dulzura y tu frescura te hacen un ser de luz. Gracias por ser única y tan mágica". Luego cerró con una frase cargada de amor: "Mamá te ama con todo su ser".

Ángel Di María también se sumó al homenaje con un mensaje propio. Junto a una foto de la cumpleañera, expresó: "Espero que sigas siendo esa hermosura de nena que sos, que sigas sonriendo y siendo muy muy feliz. Te amo más que a mi vida flaquita".

El posteo de Ángel Di María por el cumpleaños de su hija Mía. (Foto: Instagram/ @angeldimariajm).

El nacimiento de Mía estuvo atravesado por una situación crítica que casi termina en tragedia. Según contaron en más de una oportunidad, los médicos les habían advertido que tenía un "70% que no viva y un 30% que sí", lo que convirtió esos días en una verdadera pesadilla.

Con el paso del tiempo, la joven construyó una rutina típica de su edad, aunque con fuerte presencia en redes. En varias ocasiones aparece junto a su papá en videos que rápidamente se viralizan. Además, muestra sus gustos musicales y su fanatismo por Tini Stoessel, asistiendo a recitales y compartiendo momentos con amigos.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso junto a sus hijas. (Foto: Instagram/ @jorgelinacardoso26).

A trece años de aquel comienzo complejo, la familia disfruta de su crecimiento y de cada logro cotidiano. La historia de Mía quedó como una marca imborrable para sus padres, quienes destacan la fortaleza que les transmitió desde el primer día y el valor de lo verdaderamente importante.