Paulo Dybala sorprendió a Oriana Sabatini con un romántico mensaje por su cumpleaños: "Gracias por..."

En medio de un importante momento de su carrera por el lanzamiento de su primer libro, Oriana Sabatini también atraviesa una etapa personal muy especial. A un mes de la llegada de su hija Gia, la artista celebró sus 30 años y recibió un emotivo saludo por parte de su esposo, Paulo Dybala.

La actriz atraviesa un presente de plenitud, donde combina la maternidad con nuevos desafíos laborales. El éxito de "True Crime", su ciclo de streaming junto a Paulo Kablan en Olga, y la publicación de su novela "Podría quedarme acá", el próximo 1º de mayo, marcan un paso clave en su camino, mientras disfruta de su nueva vida como mamá.

Como parte del festejo por su cumpleaños, Paulo Dybala publicó una serie de fotos junto a Oriana Sabatini y la bebé, donde se los ve en la intimidad familiar. "¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... te amamos con el alma y corazón", escribió el futbolista de la Selección Argentina en el posteo que superó el millón de "me gusta".

El saludo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini. (Foto: Instagram/ @paulodybala).

El gesto no pasó desapercibido y generó una fuerte reacción entre los seguidores de la pareja. Muchos destacaron el presente que atraviesan, con una relación consolidada y un vínculo que se muestra cada vez más cercano.

Las fotos de Oriana Sabatini que Paulo Dybala sumó en su posteo. (Foto: Instagram/ @paulodybala).

Ante la sorpresa, la cantante y escritora respondió con un mensaje cargado de emoción. "No me entra tanto amor en el corazón", expresó, dejando en claro el momento especial que vive junto a su familia.