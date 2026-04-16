Oriana Sabatini publicará su primera novela: el título y la trama que sorprendieron

En medio de las primeras semanas como mamá primeriza tras el nacimiento de su hija Gía, Oriana Sabatini atraviesa un gran momento profesional. Además del éxito de su programa de streaming en Olga sobre crímenes junto a Paulo Kablan, la cantante finalizó su primera novela literaria y compartió con sus seguidores el título, la trama y cómo transitó el proceso creativo.

El pasado 6 de abril, la esposa de Paulo Dybala confirmó un paso clave en su carrera: firmó con la editorial Penguin para lanzar su libro debut. Se trata de un proyecto que venía desarrollando desde hace tiempo y que finalmente verá la luz en las próximas semanas. Ahora, a través de sus redes sociales, reveló más detalles de la obra, que se llamará "Podría quedarme acá".

"La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años y que ya pueden comprar en preventa o conseguir en librerías a partir del 1 de mayo. El diseño fueron horas de estar atornilladas a la silla con Complemento.Studio", explicó sobre el proceso. Además, aclaró que la portada no es una ilustración, sino una fotografía en la que posó su "amiga de toda la vida".

En la misma línea, dio detalles sobre cómo transitó este proceso y destacó a quienes la acompañaron en el camino. "La segunda foto somos yo y la loca más linda del mundo que me hizo creer que era posible escribir una novela en primer lugar", contó sobre Carla Quevedo.

La portada de la primera novela de Oriana Sabatini. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

"Ese día terminamos la clínica de la obra y entregué el último manuscrito a la editorial. Lloré mucho porque sabía que iba a extrañar a los personajes", agregó, dejando ver la carga emocional del proceso.

Además, profundizó sobre cómo vivió esta experiencia y mostró imágenes atravesadas por la emoción. "Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emoción", expresó. En ese mismo posteo, compartió una foto que enterneció a sus seguidores: posando con el manuscrito de fondo y su panza de embarazada.

Oriana Sabatini y Carla Quevedo. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

En cuanto a la trama, se supo que la historia sigue a Ariana, una joven que parece tenerlo todo pero decide alejarse de la fama para escapar de las exigencias. "Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendió que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación", plantea la sinopsis escrita por Quevedo.

La protagonista se encuentra en la cima... o al borde del abismo. Está a punto de firmar con "la discográfica más importante de Estados Unidos", pero en un giro abrupto decide desaparecer: "a minutos de hacerlo, bloquea a todos sus contactos y escapa a Buenos Aires, su ciudad natal".

Oriana Sabatini, embarazada. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

"Perturbada por el control obsesivo de su propio peso por no ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un ‘trabajo de verdad'", adelanta el texto.

En ese descenso, deja atrás el brillo de la fama y se sumerge en un universo oscuro y simbólico: una funeraria, donde la historia da un giro inesperado y se vuelve aún más intensa.

La sinopsis del libro de Oriana Sabatini. (Foto: Instagram/ @orianasabatini).

La historia presenta un quiebre fuerte y muy marcado: "Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preservar, maquillar y vestir cadáveres. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve". A partir de ese giro, la novela se mete de lleno en lo fantástico sin dejar de lado una mirada filosa sobre el deseo, la pérdida y las segundas oportunidades.

"Visceral, ácida y erótica, Oriana Sabatini trenza lo fantástico con una autopsia mordaz y contemporánea sobre el cuerpo como capital, la identidad como producto y el deseo como forma extrema de resistencia. Una exploración adictiva sobre el control, el hambre -de alimento, de aplausos, de afecto- sobre la violencia silenciosa de la perfección y el peligro de volver a donde una fue feliz", adelanta Carla Quevedo.

Con este lanzamiento, Sabatini abre una nueva etapa en su carrera y apuesta por un costado más íntimo y desafiante. Entre emociones intensas, una trama incómoda y giros inesperados, su primera novela ya genera expectativa y promete dar que hablar.