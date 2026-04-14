Julián Álvarez compartió un tierno momento con su hijo y su perro que revolucionó las redes: el video

Además del cariño que los jugadores de la Selección Argentina supieron ganarse dentro de la cancha, con las redes sociales y la exposición de su vida íntima, los hinchas también desarrollaron un fuerte afecto por sus familias. En este contexto, a tres meses de convertirse en papá, un tierno video de Julián Álvarez junto a su hijo y su perro enloqueció a sus seguidores.

El campeón del mundo atraviesa una etapa especial desde el nacimiento de Amadeo, fruto de su relación con María Emilia Ferrero. En las últimas horas, la joven compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram, donde se ve al futbolista disfrutando del tiempo en familia.

En las imágenes, Álvarez aparece arrodillado en el jardín de su casa en Madrid, ayudando al pequeño a mantenerse de pie. A su lado, Tarzán, su perro de raza samoyedo, se suma a la escena con total naturalidad.

El animal interactúa con cuidado con el bebé y hasta le alcanza una pelota de peluche, generando una situación que despertó miles de reacciones de cariño. Ferrero no dudó en registrar el instante y compartirlo con sus seguidores y los del delantero.

Julián Álvarez junto a su hijo, Amadeo, y su perro, Tarzán.

Julián se muestra relajado y disfrutando de su rol como papá antes de los días de concentración con "La Scaloneta", cuando estará lejos de sus afectos de cara al Mundial 2026.