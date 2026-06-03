Mauro Icardi y la China Suárez tomaron una drástica decisión que afecta el reencuentro con sus hijas: los detalles

Mientras los adultos intentan reconstruir sus vidas y avanzar con nuevos proyectos personales, cada una de sus decisiones termina teniendo impacto en el vínculo con sus hijos. En ese contexto, tras conocerse que Mauro Icardi obtuvo un resultado favorable en Italia frente al reclamo por manutención impulsado por Wanda Nara, trascendió la drástica decisión que tomó el delantero del Galatasaray junto a Eugenia "La China" Suárez y que afecta directamente el esperado reencuentro con sus hijas.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, después de disfrutar de varios días en Japón, uno de los destinos que la actriz soñaba conocer desde hace años, el futbolista y la actriz resolvieron continuar su viaje por las Islas Maldivas. De esta manera, postergaron el regreso a Argentina que en un principio estaba previsto para estas semanas y, en consecuencia, también quedó en pausa la posibilidad de que el delantero vuelva a encontrarse con las niñas que tiene con su expareja.

La decisión llamó la atención porque el vínculo entre Icardi y sus hijas permanece en el centro de una compleja disputa judicial que involucra a Nara. En ese contexto, cada paso del futbolista genera repercusiones. Por ahora no existe una fecha confirmada para su vuelta al país y tampoco está claro cuándo podría concretarse un nuevo encuentro familiar. Mientras tanto, la pareja aprovecha el viaje y comparte esta etapa lejos de los conflictos mediáticos que suelen rodearlos.

Las paradisíacas playas de Maldivas se transformaron así en la nueva escala de unas vacaciones que no dejan de sumar capítulos. El destino también tiene una carga simbólica para Mauro, ya que durante años fue uno de los lugares elegidos para sus escapadas junto a Wanda. Ahora, acompañado por la China Suárez, el delantero volvió a esas playas en medio de una realidad completamente distinta.

Sin definiciones sobre su regreso, la decisión de extender la estadía en el exterior vuelve a poner el foco sobre la relación con sus hijas y sobre los próximos pasos de una historia que todavía parece lejos de encontrar un punto final.