Mauro Icardi le ganó otra batalla judicial a Wanda Nara en Italia: qué dice el fallo clave

A pesar de que los escándalos públicos quedaron atrás, la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Después de que trascendiera que la empresaria y su equipo buscarían avanzar sobre el sueldo que percibe el delantero en Turquía, en las últimas horas se conoció una nueva resolución favorable al novio de Eugenia "La China" Suárez dentro de la disputa económica que ambos mantienen en Italia.

La resolución fue dictada por el Tribunal Ordinario de Milán, Sección Novena Civil, donde la figura de "Triángulo Amoroso" había solicitado manutención mensual de 250 mil euros para sí misma en el marco del proceso de separación. Sin embargo, la jueza italiana Anna Cattaneo rechazó el planteo tras analizar la situación económica y patrimonial de ambas partes, y concluyó que no existían fundamentos para hacer lugar al pedido.

La información fue difundida este miércoles en "Puro Show" (El Trece) y luego ampliada por Lara Piro, una de las abogadas de Icardi. "La jueza italiana, tras analizar la situación económica de ella, concluyó que Mauro no tiene que pagarle alimentos porque Wanda tiene ingresos muy elevados y muchas propiedades. Ella es más millonaria que Mauro, entonces no puede pedir alimentos para ella. Era demencial", sostuvo la letrada en diálogo con Teleshow.

Además, la representante legal explicó que la resolución establece que los gastos vinculados a las hijas deberán afrontarse de manera compartida. "Como es tan millonaria, tiene que pagar la mitad de los alimentos de sus hijas. Ambos son muy prósperos económicamente, entonces ella tiene que hacerse cargo de la mitad y no tiene que recaer todo sobre Mauro porque ella es más millonaria que él", remarcó.

La resolución de la Justicia Italiana a favor de Mauro Icardi. (Foto: Captura El Trece).

En los fundamentos, la jueza italiana también descartó que la exconductora de "MasterChef Celebrity" pudiera reclamar el nivel de vida que mantenía durante el matrimonio. Por el contrario, consideró determinantes su edad, su actividad profesional, sus ingresos y el patrimonio acumulado a lo largo de los años. "No existen los presupuestos para reconocerle a la señora Nara una pensión alimentaria", concluyó el fallo.

De esta manera, Mauro sumó un nuevo resultado favorable en uno de los frentes más sensibles de la separación. Mientras tanto, la guerra judicial continúa abierta y promete seguir dando que hablar, ya que todavía quedan otros expedientes pendientes tanto en Argentina como en Europa.