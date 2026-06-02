Rocío Robles confesó qué siente sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar: "La familia..."

La avenida Corrientes fue testigo de un encuentro que muchos daban por imposible. Araceli González asistió al estreno de "Sottovoce", la obra de Adrián Suar, junto a sus hijos. Rocío Robles, pareja actual del productor, celebró la noticia. "La familia es lo primero", disparó la modelo antes del cruce. Aunque faltó Fabián Mazzei, hubo un encuentro entre las dos mujeres, la ex y la actual, lejos de las cámaras. Detrás de escena, una cena emotiva y un trabajo de años para dejar los conflictos atrás.

Rocío Robles no podía ocultar su alegría. La noche del lunes 1° de junio, la avenida Corrientes se vistió de gala para el estreno de "Sottovoce", la obra que protagoniza Adrián Suar. Pero la noticia no pasaba por el escenario, sino por la platea. Araceli González, la exmujer del productor, apareció junto a Flor Torrente (su hija mayor) y Toto Kirzner, el hijo que comparte con Suar. El reencuentro familiar, después de años de tensión pública, se volvía realidad.

Rocío, actual pareja de Suar, habló con "Intrusos" antes de que comenzara la función. Se mostró tranquila, relajada. "Bien, muy bien, muy tranquila", respondió cuando le preguntaron por su vínculo con el histórico productor. La consulta picante llegó rápido: ¿se cruzó alguna vez con Araceli? Robles no se achicó. "No he tenido el placer. Con Toto sí, buena onda", contó. Y enseguida largó una frase que define todo: "Me pone muy contenta esta situación, muy contenta, porque son familia y uno con la familia siempre tiene que estar bien".

La modelo insistió en el punto. "La familia es lo primero, es una frase hecha, pero realmente para mí es lo más lindo", afirmó. Y agregó un dato clave: sabía que ese acercamiento también alegraba a Suar. "Me pone muy contenta y sé que a él lo pone muy contento también", confesó. Cuando el cronista le preguntó si pensaba aportar su granito de arena para mantener la buena onda, Robles respondió sin dudar: "Obvio, granito de arena que pueda aportar en ese sentido, siempre". Sobre el encuentro inminente con Araceli esa noche, lo anticipó con naturalidad: "Nunca me la crucé, pero hoy va a suceder, esperemos".

Y sucedió. El cruce entre Rocío Robles y Araceli González ocurrió en la calle Corrientes, pero lejos de los flashes y los micrófonos. Un gesto privado en medio de la vorágine mediática. Horas después, la propia Araceli dio su versión. Con una sonrisa amplia y un tono relajado, contó los detalles de la reconciliación. "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia", dijo. Y asumió la iniciativa: "Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años. No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno".

Araceli reveló que la invitación al estreno nació después de una cena emotiva con Suar y Toto. "Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos", relató.

La actriz puso el foco en su hijo: "No quiero preguntas más incómodas para él en su vida". También habló de Fabián Mazzei, su pareja actual, que no la acompañó esa noche por un compromiso con Disney, pero que estará presente en el estreno de Toto en agosto. "Vamos de a poco, vamos de a poco", resumió Araceli, con una metáfora gastronómica: "Si no, ya los ravioles el domingo".