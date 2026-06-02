Atacaron a tiros la casa del hermano de la Tota Santillán: "Está vivo de milagro":

Mientras la investigación por la muerte de la Tota Santillán continúa su curso, un nuevo episodio generó conmoción y preocupación entre sus allegados.

En las últimas horas, se conoció que la vivienda de Horacio Walter Carias, hermano del histórico conductor, fue atacada a tiros en la localidad bonaerense de Luján.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien brindó detalles sobre el episodio durante su programa Mitre Live.

La denuncia que encendió las alarmas

Al comenzar su programa, el conductor adelantó la gravedad de la información que había recibido.

"Quiero abrir el programa con una información de último momento que tiene que ver con un caso que sigo de cerca que es el de la Tota Santillán: ha pasado algo gravísimo", expresó.

Luego amplió los detalles de la denuncia.

"La información que voy a dar quiero creer que marcará un antes y un después en la investigación de la muerte del conductor. Acaban de balear la casa del hermano de la Tota en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires", aseguró.

Según relató, la información le fue comunicada directamente por integrantes de la familia.

"La familia de Horacio Walter Carias me cuenta la información y me envía imágenes que son escalofriantes. Repito: acaban de balear la casa del hermano de la Tota Santillán", agregó.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con el relato difundido por Etchegoyen, el hecho ocurrió mientras varios integrantes de la familia se encontraban reunidos en el exterior de la vivienda.

El periodista explicó que estaban compartiendo un momento cotidiano cuando escucharon detonaciones provenientes desde la calle.

"Me cuentan que estaban en el domicilio en la calle José Ingenieros y que estaban tomando mate en familia en el jardín cuando de pronto escucharon dos disparos provenientes del exterior", detalló.

El episodio provocó temor entre los presentes y abrió nuevas especulaciones sobre las posibles motivaciones detrás del ataque.

La preocupación de la familia

Según trascendió, los familiares de Horacio relacionan lo ocurrido con las denuncias y planteos que vienen realizando alrededor de la causa vinculada a la muerte de la Tota Santillán.

En ese sentido, Etchegoyen aseguró:

"Una locura total y la familia cree que esto tiene que ver con lo que denuncian sobre la Tota".

Además, recordó otros episodios que habrían afectado al hermano del conductor durante los últimos meses.

"Ya le desvalijaron dos veces la casa y te di los detalles hace unos días y ahora esto", afirmó.

"Intentaron matarlo"

Uno de los momentos más impactantes del relato llegó cuando el periodista describió el estado de preocupación que atraviesa la familia tras el ataque.

"Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas", sostuvo.

Y agregó una frase que incrementó aún más la preocupación alrededor del caso:

"Intentaron matarlo me dicen de su familia".

Las declaraciones rápidamente tuvieron repercusión y generaron una fuerte reacción entre quienes siguen de cerca la investigación.

Un nuevo episodio que suma interrogantes

El ataque denunciado por la familia de Horacio Walter Carias agrega un nuevo capítulo a una historia que continúa bajo investigación y que sigue generando repercusión pública.

Mientras se esperan novedades sobre el avance de la causa, el episodio ocurrido en Luján encendió nuevas alarmas y volvió a poner la atención sobre el entorno más cercano de la Tota Santillán.

Por el momento, las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación, mientras crece la expectativa por conocer si este grave episodio tendrá alguna vinculación con las denuncias y situaciones que rodean el caso.