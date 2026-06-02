Flor Peña le respondió a Laura Ubfal tras el polémico comentario sobre su hijo Pipe: "Me parece absurdo y cruel..."

El femicidio de Agostina Vega consternó a todo el país, y los famosos explayaron toda su angustia y preocupación, además de llamar a la reflexión para evitar que vuelva ocurrir un hecho similar. En ese marco, Laura Ubfal cuestionó a Flor Peña por algo que contó Pipe, su hijo de 8 años, al aire de Luzu TV. La actriz se hizo eco de los dichos y salió a responderle con contundencia.

"Lo escuchaba que llevó a su programa de Luzu a su nene y al nene de Marley, y su nene estaba contando que en la escuela le gusta una chica y después dijo: 'No sé, esa chica tiene un montón de novios'. Eso dicen los incels, que las minas son todas put*s. Entonces, a un nene de ocho años le tenés que decir: 'Esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera'. No se lo dijo Flor Peña, y ahí empieza todo", criticó Ubfal en "La linterna" (Bondi Live).

En "El show del verano" (Luzu TV), Marley y Flor Peña le respondieron a la analista de "Gran Hermano". "No puede ser que después se banalicen los casos a taradeces o a tratar de unirlo con el mundo del espectáculo. Entonces ya tenemos a todas las cámaras para hablar del mundo del espectáculo unido con esto. Es una vergüenza", hizo su descargo el conductor de "Por el mundo".

Luego, tomó la palabra la actriz, quien fue elocuente: "Es todo de un nivel de locura, en el medio de algo tan catastrófico que estamos viviendo porque además es algo que nos frena. Estamos llorando niñas hace una semana, ya va la tercera mujer que aparece en una semana, es delirante lo que estamos viviendo. Con un montón de gente que dice barbaridades, que encima de todo haya el oportunismo de ciertas personas de querer involucrarme a mí en una situación, en un contexto durísimo de entender para las mujeres, que tiene que ver con la crianza de mi hijo".

"Mi hijo y yo no tenemos nada que ver con esto. Me parece absurdo, me parece cruel, me parece completamente fuera de lugar, me parece de un oportunismo asqueroso y me parece que es volver a poner el foco donde no va", sentenció Peña, quien convocó a marchar este miércoles 3 de junio bajo la consigna de "Ni una menos".

Y apuntó contra Laura Ubfal: "Tener que escuchar a una mujer que dice que estoy criando un incel me parece de una falta absoluta de criterio, de una ignorancia supina. Es no entender quién soy como mamá... Pero además un niño de ocho años que no adjetiva y estaba contando una vivencia". "En este momento tan duro donde estamos tan angustiados. El foco tiene que estar en otro lado", cerró Flor Peña, visiblemente indignada.