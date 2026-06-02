Cami Mayan se reunió con las mujeres de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 y reavivó la polémica: ¿está todo mal con Ailén Cova?

A menos de 10 días del comienzo del Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título de campeón, los escándalos alrededor de las mujeres de la Selección Argentina no dejan de sumar capítulos. Tras los rumores sobre una supuesta interna generada por el acuerdo de fidelidad que tendría una de las parejas de la Scaloneta y que no habría caído bien en el resto del grupo, ahora volvió a cobrar fuerza la polémica que involucra a Cami Mayan y Ailén Cova.

La historia tiene su origen en una de las separaciones más comentadas tras la consagración del equipo que lidera Lionel Messi en Qatar 2022. Después de varios años juntos, Alexis Mac Allister y Mayan tomaron caminos separados. Mientras la influencer regresó a la Argentina para comenzar una nueva etapa, el campeón del mundo se quedó en Europa y, tiempo después, blanqueó su relación con Cova, quien había formado parte del círculo cercano de la expareja.

Durante Qatar 2022, Cami había construido una relación cercana con varias de las parejas de los jugadores. Sin embargo, cuatro años más tarde, el lugar junto a Mac Allister lo ocupa Cova, actual compañera de vida del mediocampista y madre de su hija.

En las últimas horas, una imagen volvió a alimentar especulaciones en redes sociales. Valentina Cervantes y Caro Calvagni participaron de un evento organizado por la esposa de Nicolás Tagliafico y allí compartieron risas, abrazos y complicidad con Mayan. Las fotos rápidamente se viralizaron y despertaron todo tipo de interpretaciones.

Cami Mayan junto a las esposas de la Selección Argentina. (Foto: Instagram).

Muchos usuarios tomaron ese encuentro como una señal de apoyo hacia la influencer. Otros incluso se preguntaron qué lugar ocupa actualmente Ailén dentro del grupo que acompaña habitualmente a la Selección. Aunque ninguna de las protagonistas se expresó públicamente sobre el tema, la postal no pasó inadvertida.

Mientras los futbolistas ya comenzaron la cuenta regresiva rumbo a Estados Unidos, las redes también pusieron la lupa sobre la convivencia que se verá alrededor del plantel. Por ahora son solo especulaciones, pero para muchos fanáticos una imagen alcanzó para reabrir una historia que parecía haber quedado atrás.