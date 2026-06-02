Moria Casán y Carmen Barbieri podrían hacer teatro juntas: los detalles

La reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa en la última entrega de los "Martín Fierro" a la televisión abierta generó ondas expansivas. Una testigo de lujo fue Carmen Barbieri, que se sumó al abrazo sobre el escenario. Ahora, esa imagen caliente derritió hielos viejos. Carmen confesó sus ganas de volver a hacer algo en teatro. Y el nombre que ronda su cabeza no es otro: Moria. Con ellas, la revista tuvo noches de taquilla llena y piernas al aire.

Información de "La Pavada" de Diario Crónica indica que las repercusiones del último "Martín Fierro" siguen dando tema. En el caso de Moria Casán y de Carmen Barbieri, existen posibilidades reales de que después de ciertos encuentros vuelvan a subir a un escenario para hacer revista. No hay que olvidar que la blonda tiene ganas de producir y hacer lo que más le gusta: actuar en vivo frente al público, como lo hizo durante toda su carrera. ¡Lo bien que hacen!

Todo comenzó cuando Carmen reveló en una entrevista con "LAM" que sentía la necesidad de convocar nuevamente a Moria para un proyecto sobre las tablas. La consulta voló rápido y le llegó a la diva.

Moria Casán respondió fiel a su estilo en "El Ejército de la Mañana", el ciclo de Bondi Live. "No lo sé. Tendría que ver el proyecto, la obra, de qué se trataría. Con ella nos llevamos bien", expresó, sin cerrar la puerta del todo. También recordó un momento tenso de su pasado laboral: la etapa final de "Escandalosas", la revista exitosa que compartieron hace años.

"En el momento en que hicimos ‘Escandalosas', la segunda revista no fue tan buena para nuestra cosa personal porque yo renuncié", explicó. Su alejamiento, según contó, tuvo que ver con el conflicto entre Carmen y las hermanas Xipolitakis. "Yo estaba apadrinando a las Xipolitakis. Tuve quilombo con ellas y le prometí a Carmen que, si las chicas tenían un problema con ella otra vez, yo renunciaba. Las chicas tuvieron un problema con ella nuevamente y renuncié", relató.

A pesar de ese antecedente picante, Moria aseguró que hoy no existen rencores. "Siempre que sean buenas cosas. Yo tengo tantas propuestas para mí, todo divino. No estoy pensando en compartir nada, pero si fuera un proyecto de buen dinero, que nos sirviera a las dos, yo no tengo ningún problema en compartir nada con nadie", disparó.

Y cerró con un elogio difícil de ignorar: "Además, Carmen es una artista extraordinaria". Por ahora, cada una sigue con lo suyo. Moria protagoniza "Cuestión de Género" en el Teatro Metropolitan, junto a Jorge Marrale. Carmen se destaca al frente de su programa matutino de televisión mientras produce proyectos teatrales independientes. Pero el rumor ya circula. Si la propuesta económica les cierra y la obra les gusta, las dos grandes damas de la revista podrían volver a hacer temblar la calle Corrientes. El público, mientras tanto, ya empieza a soñar con esa noche.