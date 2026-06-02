Los repudiables dichos de Alfa de "Gran Hermano" sobre su ex Delfina Wagner de 19 años: "No servís para nada..."

Después de la fuerte polémica que atravesó meses atrás cuando fue despedido de la obra de Matías Alé, Walter "Alfa" Santiago volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas, el ex "Gran Hermano" realizó controvertidos comentarios sobre Delfina Wagner, su expareja, y desató una catarata de cuestionamientos en las redes sociales.

Todo ocurrió durante una entrevista en el streaming "Entre dos suculentas", de Matías Bottero. En medio de la charla, el conductor recordó la relación que el ex "Cuestión de peso" mantuvo con la influencer, cuando "tenía 61 años y ella 19". El clima cambió por completo cuando el streamer leyó al aire un antiguo mensaje que Wagner había publicado tras la ruptura, donde lanzaba duras acusaciones contra Alfa.

Molesto por la mención, el ex "GH" reaccionó con dureza y lanzó una respuesta cargada de insultos. "Pero sería lo mismo de que yo agarre y diga 'mira pen*** de mie***, te dejé porque sos una pobre con*** seca, no servís para nada. Tendrías que tomar un curso de sexo porque ni sabés montarte a la cama'", expresó al aire.

Lejos de dar por terminado el tema, fue por más y agregó: "Y me encontré una de 30 que es una bomba atómica. Una rubia divina que tiene vida y de verdad que no me servís". La secuencia generó incomodidad incluso dentro del programa, donde el propio Bottero respondió con ironía: "Lástima que el video del día de la mujer subimos el de (Mariano) Iúdica".

Las imágenes no tardaron en circular por distintas plataformas y provocaron un fuerte repudio entre los usuarios. Muchos cuestionaron el tenor de sus palabras y recordaron otras ocasiones en las que Alfa fue señalado por expresiones consideradas machistas, reabriendo una polémica que parecía haber quedado atrás.