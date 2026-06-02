Marti Benza cruzó con dureza a Javier Milei por sus dichos sobre el femicidio: "No puede..."

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, continúan las repercusiones y las distintas expresiones públicas. Redes sociales y programas de streaming se convirtieron en espacios de reflexión, cruces y fuertes debates. Así como Moria Casán apuntó contra el fiscal de la causa, Raúl Garzón, Marti Benza cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre el caso.

La polémica se desató luego de que el presidente de la Nación sostuviera que el concepto de "femicidio" contradice el principio de igualdad ante la ley, al considerar que establece una diferencia entre la vida de una mujer y la de un hombre. Sus palabras despertaron críticas y reavivaron el debate sobre la violencia de género en Argentina.

Durante la emisión de este lunes de "TDT" en Olga, Marti Benza manifestó su preocupación por la violencia que atraviesan las mujeres y remarcó que muchas veces las medidas de cuidado no alcanzan. "Solo pasa con las chicas. Entonces, no es que tu hija se cuide, porque nos cuidamos y no importa", expresó visiblemente molesta.

Luego profundizó su planteo y agregó: "Nos cuidamos y no es suficiente. Salimos a la calle, por más que estemos atentas, por más que nos estemos cuidando y sigue sin importar. Entonces, es educar desde los colegios desde arriba".

Agostina Vega fue hallada sin vida el sábado 30 de mayo.

Fue en ese momento que la influencer también respondió directamente a las declaraciones de Javier Milei. "El Presidente no puede salir a decir que el femicidio no es un femicidio, que por decir la palabra femicidio, la vida de la mujer tiene más valor. No es así", sostuvo con firmeza.

Por último, defendió la importancia de la figura legal y explicó por qué considera necesario mantener esa denominación. "No es así y por algo se luchó para que exista la palabra femicidio, porque el femicidio tiene incisión en que es mujer, en que el agravante es por el género y no es al revés porque no pasa al revés", concluyó.