La Negra Vernaci realizó un furioso descargo por el crimen de Agostina Vega: "¿Qué carajo tienen en la cabeza?"

La conmoción por el crimen de Agostina Vega continúa creciendo y suma nuevas voces. Luego de los mensajes que distintas celebridades compartieron en redes sociales tras confirmarse la muerte de la joven de 14 años, Elizabeth "La Negra" Vernaci se pronunció al aire de Olga con una fuerte reflexión sobre el caso.

La investigación por el asesinato de la adolescente avanza y atraviesa una etapa clave. Con Claudio Barrelier detenido como único imputado, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón espera los resultados de distintos peritajes para esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Este lunes, durante la emisión de "Amanece que no es poco", Vernaci se mostró muy crítica con determinados discursos que circularon luego del hallazgo del cuerpo de la adolescente y de la conferencia de prensa que brindó el fiscal.

"Lamentablemente estos enfermos, asesinos, psicópatas siguen existiendo, porque hay tipos como el fiscal y medios que dicen esas barbaridades. ¿Es responsable? Y de no haber encontrado antes a la nena, sí, es responsable", expresó en referencia a Barrelier y a Garzón.

La Negra Vernaci en "Amanece que no es poco". (Foto: Captura Olga).

Luego apuntó contra quienes buscaron responsabilizar a la madre de la víctima. "Hay mucha gente que dice, ‘y la madre la entregó, la madre se revolcaba con el asesino' ¿Qué les pasa para echarle siempre la culpa a la mujer? ¿Qué carajo tienen en la cabeza?", lanzó indignada al cuestionar el tratamiento que algunos sectores hicieron del caso.

En la misma mesa, Paulo Kablan también tomó la palabra y pidió cautela frente a las versiones que circulan. "No hay nada que diga que entregó a la hija", afirmó. Además, remarcó que una eventual imputación solo podría darse si aparecen pruebas concretas y advirtió sobre el daño que generan las especulaciones en medio de una situación tan dolorosa.

Agostina Vega fue encontrada sin vida el sábado 30 de mayo.

Por último, Vernaci vinculó el crimen de Agostina Vega con el de Nora Dalmasso y cuestionó el rol que históricamente tuvieron los medios de comunicación. "Pasaron 20 años y hoy sigue pasando lo mismo. Los medios siguen poniendo el foco en la madre de la chica y también escuché por ahí que la nena se sexualizaba mucho, que se hacía la grande. Es un horror que siga sucediendo", señaló.

Antes de cerrar, dejó una reflexión contundente: "Noticias que no quisiéramos dar nunca y que lamentablemente seguimos dando de la misma forma y en el mismo contexto, porque hay cosas que no cambian".