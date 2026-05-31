Benjamín Vicuña compartió el esperado reencuentro de Magnolia y Amancio con sus hermanos mayores: la foto que enterneció a las redes

Mientras Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi disfrutan de unas vacaciones por Japón, los hijos de la actriz aprovecharon la escapada de su madre y el receso escolar para viajar a la Argentina y reencontrarse con sus respectivos padres. Así como Nicolás Cabré celebró la llegada de Rufina, Benjamín Vicuña emocionó en redes al mostrar cómo Magnolia y Amancio se reunieron con sus hermanos mayores.

Este domingo, a través de sus redes sociales, el actor chileno publicó una imagen que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores. En la postal aparecen sus cinco hijos caminando juntos por una vereda porteña. Bautista toma de la mano a Amancio, mientras Magnolia avanza a su lado conversando animadamente. Más adelante se los ve a Beltrán y Benicio completando la escena.

Junto a la fotografía, Vicuña eligió una frase de Albert Camus para resumir el momento familiar que atraviesa. "La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado", escribió. El mensaje fue interpretado como una muestra de orgullo por el vínculo que mantienen los chicos pese a vivir en distintos países.

El reencuentro tuvo un valor especial para el actor. Desde hace algunos meses, Magnolia y Amancio residen en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, donde también vive Rufina Cabré. Los menores regresaron al país acompañados por su niñera mientras la China recorre Asia con el futbolista. La visita les permitió recuperar tiempo con su padre y compartir jornadas junto a Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación del actor con Pampita.

Semanas atrás, el artista había reconocido públicamente cuánto extraña a los más pequeños. "Me hablo con ellos todos los días", contó en una entrevista. Además, admitió que la distancia no resulta sencilla de sobrellevar: "No te la voy a caretear. Los extraño muchísimo, son tiempos muy largos", confesó. Por eso, la imagen difundida este domingo fue leída por muchos como una postal de felicidad en medio de una rutina marcada por los kilómetros.