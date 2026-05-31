Murió Dorita Burgos, histórica vedette argentina y esposa de Don Pelele, a los 90 años

El mundo artístico argentino está de luto tras conocerse la muerte de Dorita Burgos a los 90 años. La triste noticia fue confirmada este domingo 31 de mayo por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus redes sociales. Dueña de una extensa trayectoria, dejó una huella imborrable en los escenarios, la pantalla chica y el cine nacional.

"Con profundo pesar despedimos a la actriz y vedette Dorita Burgos, histórica figura del teatro de revista, el cine y la televisión argentina. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y seres queridos", expresaron desde la entidad al comunicar el fallecimiento de la artista.

Nacida como Dora Pietrantueno en la Ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1935, desarrolló una carrera que combinó actuación, danza, canto y revista. Durante los años sesenta se consolidó como una de las vedettes más destacadas del país, compartiendo cartel con figuras emblemáticas como Nélida Roca, Ethel Rojo, Juanita Martínez, Norma y Mimí Pons, Susana Brunetti y Maruja Montes.

Además de su popularidad en el género de la revista, también se ganó un lugar en la comedia. Integró numerosas producciones junto a su esposo, el actor cómico Don Pelele, y se presentó en salas emblemáticas como Maipo, El Nacional, Tabarís y Cómico. A lo largo de los años trabajó con nombres de peso como Pepe Arias, Niní Marshall, Tato Bores, Mirtha Legrand, Alfredo Barbieri y Pedro Quartucci, entre muchos otros.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió a Dorita Burgos. (Foto: X).

Su legado también alcanzó a la televisión y la pantalla grande. Participó en películas como "Villa Cariño", "El veraneo de los Campanelli" y "Los caballeros de la cama redonda". En tanto, formó parte de recordados ciclos como "Viendo a Biondi", "La Tuerca", "Las cosas de los Campanelli" y "Beto Rockefeller".