Horóscopo: los cuatro signos que necesitan dormir más y no lo logran

El sueño no es un lujo, es un termómetro del destino emocional de cada signo. La astrología muestra que ciertos nativos del zodíaco arrastran una deuda crónica con la almohada. Mientras los signos que se cansan rápido (como Cáncer o Piscis) absorben el estrés ambiental y colapsan antes de la noche, los signos que son hiperactivos (como Aries o Sagitario) queman energía sin freno y después no encuentran el botón de apagar. En el medio, cuatro signos en particular sufren el insomnio o el sueño interrumpido por motivos muy distintos: algunos por darle vueltas al pasado, otros por la cabeza llena de planes, algunos por sensibilidad extrema y unos pocos por no saber decir que no. El horóscopo ofrece pistas para entender por qué el descanso se resiste y cómo recuperarlo sin pastillas ni magia.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La mente de Escorpio no se apaga ni con el atardecer. De día, canaliza toda esa intensidad en el laburo, los vínculos o los misterios que quiere resolver. Pero cuando llega la noche, la misma fiera se vuelve en contra. Dale vueltas a conversaciones pendientes, a desconfianzas que no cerró, a planes de venganza silenciosa o a deseos que guarda bajo llave. El resultado: se despierta a las 3 de la madrugada con el pecho apretado y no vuelve a dormir hasta que el sol asoma. Necesita un ritual de cierre antes de acostarse. Escribir en un papel lo que lo angustia y meterlo en un cajón. O una ducha bien fría para cortar el circuito de la paranoia. Si no aprende a soltar el día antes de meter la cabeza en la almohada, el insomnio crónico le va a jugar una mala pasada a su salud.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis duerme poco porque su cabeza es un servidor de streaming con todas las series a la vez. Durante el día, salta de un tema a otro, atiende tres conversaciones por WhatsApp mientras ve una película y planea las vacaciones del año que viene. El problema es que el cuerpo le pide descanso, pero la mente sigue en modo avión sin destino fijo. Se acuesta tarde, se levanta temprano y en el medio se despierta cada dos horas con una idea nueva: "¿Habré contestado mal ese mensaje?", "¿Qué ropa me pongo mañana?", "¿Por qué no aprendí a tocar el piano?". La solución no es dormir más horas, sino dormir mejor. Necesita una hora de desconexión digital antes de acostarse. Apagar el celular, dejar los auriculares y hacer algo aburrido: leer un manual de instrucciones o mirar el techo. La ansiedad por perderse algo (FOMO) es su peor enemigo a la hora de cerrar los ojos.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis no duerme mal porque tenga insomnio. Duerme mal porque absorbe las energías de todo el mundo como una esponja emocional. Durante el día, carga con los problemas del compañero de laburo, la tristeza de la hermana, el enojo del vecino y hasta la angustia del personaje de la novela que está leyendo. Cuando se acuesta, el tanque rebalsa. Sueña pesadillas simbólicas, se despierta confundido y siente que descansó cero horas. A veces incluso le cuesta diferenciar lo que soñó de lo que pasó en la realidad. Necesita aprender a blindarse antes de dormir. Una técnica simple: visualizar una burbuja de luz a su alrededor y decirse a sí mismo: "Esta cama es solo mía, acá no entran problemas ajenos". También le sirve tener una piedra de selenita o amatista en la mesita de luz. Y nada de mirar noticias trágicas antes de acostarse. El agua quieta se enturbia sola; necesita movimiento, pero también filtros.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries se cansa rápido porque quema toda la pólvora en las primeras horas del día. Se levanta como un cohete, resuelve diez problemas antes de las 10 de la mañana, hace ejercicio al mediodía, discute en el tránsito, manda audios largos, arma tres reuniones y cuando llega la noche, el cuerpo le dice basta, pero la adrenalina todavía le corre por las venas. El problema es que no tiene una marcha atrás. No sabe bajar cambios. Se acuesta con los puños cerrados y la mandíbula apretada, y su mente sigue corriendo una carrera que ya terminó. Las piernas le piden movimiento justo cuando el colchón le pide quietud. Necesita una rutina de descarga física antes de dormir. No sirve ver tele. Tiene que hacer diez minutos de estiramientos fuertes o salir a caminar a paso rápido sin celular. También le funciona darse una ducha de contraste (agua caliente y después fría) para engañar al sistema nervioso. Si no aprende a parar, el agotamiento le va a ganar por cansancio, no por falta de horas de sueño.



