Karina Mazzocco, entre lágrimas, se despidió de su programa en América: "Hoy inicia mi transformación profesional..."

Después del anuncio de levantamiento, "A la tarde" tuvo su última emisión este viernes 29 de mayo en la pantalla de América. Entre lágrimas de nostalgia y tristeza, Karina Mazzocco se despidió de su audiencia con unas conmovedoras palabras y el repaso de sus mejores momentos en el ciclo matutino que estuvo al aire durante cinco años.

"A partir de ahora inicia mi transformación profesional", arrancó diciendo Mazzocco, quien recordó el día en que recibió la noticia de que no seguiría al frente del ciclo. "El 5 de mayo, que me enteré de que el programa no continuaba, fue doloroso para mí. No fue nada fácil. Muchas veces dije: 'No voy'", reconoció la presentadora televisiva.

Y siguió: "Fue importante para mí hacer el periodo de aceptación de lo que estaba pasando, duelar la idea de que iba a terminar 'A la tarde', y no irme pegando un portazo".

"Me despido desde el agradecimiento, desde la alegría de haber transitado cinco años que para mí fueron extraordinarios. Para mí, 'A la tarde' fue mi universidad, mi carrera de grado. Me voy recontra hecha de acá, habiendo aprendido un montón", destacó Karina Mazzocco.

El momento más emotivo llegó a los cinco minutos de finalizar la emisión, cuando los productores del programa le dedicaron unas palabras de agradecimiento a la conductora, que no pudo evitar contener las lágrimas de emoción. Con todo el equipo delante de cámara, además del panel, Mazzocco cerró con el ánimo bien arriba: "Por si queda alguna duda, gracias a Jota X, América y al público. Empieza el fin de semana".

A partir del lunes 1° de junio, ocuparán el lugar vacante en la grilla horaria "Primicias Ya", la nueva apuesta del canal con Marina Calabró y Luis Ventura.