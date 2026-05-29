Crónica Looks: el fenómeno de las periodistas que imponen estilo con pantalones de tiro alto

Crónica TV no solo se destaca por su cobertura periodística inmediata y su histórico compromiso informativo, sino también porque sus conductores y periodistas siempre marcan tendencia con sus looks diarios en la pantalla chica. En este escenario, tres figuras clave de la grilla demuestran cómo la vestimenta comunica profesionalismo sin perder frescura ni audacia: Agustina Díaz nos acompaña al mediodía al frente de "Siempre Noticias"; Lorena Toso vuelca su experiencia política de 14 a 16 como panelista en "Imbatibles"; y Denise Slucki aporta su mirada a las 18 en "Duro de callar". Un recorrido minucioso por sus elecciones de vestuario revela una sintonía fina con el diseño contemporáneo, donde el pantalón de tiro alto se consagra como el gran aliado urbano de la temporada y el hilo conductor que unifica sus estéticas individuales.

Al mediodía, Agustina Díaz despliega una propuesta que respira sofisticación natural y frescura ideal para el vivo. La conductora luce una blusa blanca satinada de mangas tres cuartos, cuya textura genera sutiles reflejos de luz frente a las cámaras gracias a la caída liviana de la tela. Combina esta prenda superior con un pantalón sastrero de tiro alto en tono camel, que incluye un delicado tableado en la cintura, recurso que aporta volumen y un movimiento fluido impecable. El conjunto se completa con unas sandalias de plataforma bicolor y un brazalete metálico que rompe la monotonía, logrando un equilibrio perfecto entre la formalidad que requiere el aire y una comodidad muy chic.

Por su parte, Lorena Toso opta por una impronta mucho más urbana, rockera y de alto impacto visual que encaja con su personalidad decidida. La periodista luce un conjunto monocromático oscuro donde la gran estrella de la tarde es un pantalón rocker de tiro alto confeccionado en ecocuero acharolado de color negro. Esta textura sintética, que simula el vinilo, aporta un brillo espectacular bajo la iluminación del estudio, dándole un aire rebelde y moderno a su perfil analítico. Arriba, equilibra la fuerza del pantalón con una remera básica de algodón negro de mangas largas y cuello redondo, cerrando el estilismo con unos zapatos cerrados de taco aguja que estilizan su figura.

Finalmente, Denise Slucki irradia luminosidad en el cierre de la tarde con un outfit monocromático que prioriza las texturas suaves y los tonos pasteles. Su elección consiste en un pantalón de tiro alto y corte wide leg en un delicado color tiza, confeccionado en una tela liviana que ofrece una caída impecable a cada paso. Decide acompañar esta pieza con una blusa de mangas largas en el mismo tono, de broderie y frunces que le suman un aire romántico y artesanal. Los anteojos de marco grueso completan un look intelectual y sofisticado, ideal para el dinamismo que exige el análisis del final del día.

La sastrería moderna ya no se ata a los viejos moldes rígidos del pasado corporativo. La coincidencia en el uso de pantalones de tiro alto por parte de las comunicadoras no es casualidad, sino una respuesta inteligente a las exigencias de la televisión actual, donde se busca estilizar la silueta pero cuidando el confort durante las largas horas de transmisión. Cada una, desde su paleta cromática preferida y la selección de materiales, logra adaptar una matriz común a su propio carácter, demostrando que la moda es una herramienta de expresión poderosa.

De esta manera, la pantalla se transforma a diario en una pasarela real y cercana para miles de televidentes que buscan inspiración para sus propios guardarropas. Las texturas satinadas, el brillo osado del charol y la delicadeza de los bordados conviven en un mismo espacio demostrando la versatilidad de la moda argentina actual. Estas tres periodistas reafirman que la seriedad de la información no compite con el buen gusto, consolidándose como referentes indiscutidas del estilo televisivo nacional.