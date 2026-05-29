Paula Chaves y Zaira Nara, lejos de ser amigas a pesar de su reencuentro: "Las une el negocio..."

Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a cruzarse después de años de evitación sistemática, y sucedió luego de rumores de una reconciliación entre las examigas. El reencuentro ocurrió en la inauguración de un local en un shopping reconocido, y las imágenes de ambas sonrientes y abrazadas dieron vuelta en las redes, ya que todos pensaron que el vínculo se había recompuesto. Pero Paula salió a aclarar y sentenció algo inesperado.

La mañana del jueves juntó a dos figuras que durante años hicieron todo para no coincidir. Paula Chaves y Zaira Nara se encontraron cara a cara en la apertura de un nuevo local comercial. El manager de ambas, Willy García Navarro, capturó el momento con el celular y lo subió a sus historias de Instagram. Ahí se ve a las dos modelos con canastos llenos de productos, sonrientes y abrazadas. El representante acompañó el video con un mensaje simple: "¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!".

Las imágenes se volvieron virales al instante. Y con la viralización llegaron las especulaciones. ¿Fin del distanciamiento? ¿Reconciliación total? ¿Amigas otra vez? Paula Chaves decidió cortar con las versiones y dio su versión en diálogo con "Puro Show".

El conflicto entre ellas no nació ayer. Todo empezó cuando Zaira Nara comenzó una relación con Facundo Pieres. El problema: Pieres mantenía un vínculo con Paula Chaves hacía casi veinte años atrás. Desde ese momento, la relación entre las dos modelos se congeló. Compartían agencia de representación e incluso eran madrinas de las hijas de una amiga en común, pero implementaron una estrategia clara: no coincidir en eventos públicos. Si una iba, la otra faltaba. Así mantuvieron la distancia durante años.

Por eso el encuentro del jueves sorprendió tanto. Paula contó que no sintió nervios ni incomodidad. "Nos encontramos en el evento. Me gusta poder laburar así, que no haya una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho", declaró. Pero enseguida puso los puntos sobre las íes: "No hay vínculo, no somos amigas".

La modelo explicó que el tiempo cumplió su rol. "Muchas veces nos encontramos en un montón de eventos, sólo que ahora hay buena onda y se dejaron un montón de cosas de lado, pasó el tiempo, y me parece que está bueno", reflexionó. Y recordó un antecedente: "Tres años antes, o dos, fuimos a un desfile y nos sacaron fotos que ni se publicaron, cuando ni nos hablábamos". Su conclusión fue tajante: "Ya está, está todo bien".

Paula aclaró que no hubo ninguna estrategia detrás del abrazo viral. "Yo no estoy nerviosa con esto de que si la voy a ver, está todo bien, nos abrazamos, nos saludamos, nos pidieron una foto y nos la sacamos", afirmó. Para ella, el encuentro no merece un análisis más profundo. Simple: dos personas que compartieron una amistad intensa en el pasado, que después se distanciaron por motivos personales, y que con el correr de los años lograron dejar los rencores de lado sin necesidad de reconstruir lo que se rompió.

Este reencuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara expone una verdad incómoda que muchas relaciones evitan: se puede estar bien sin ser amigos. La cultura del espectáculo argentino, tan dada a las reconciliaciones televisivas y los llantos en cámara, suele vender la idea de que todo conflicto debe terminar en un abrazo eterno o en una enemistad eterna. Paula Chaves propone una tercera vía, más madura y realista: el respeto cordial sin exigencia de vínculo.

Lo llamativo del caso es que el motivo del distanciamiento (el noviazgo de Zaira con un ex de Paula) ocurrió hace casi veinte años. Veinte años es toda una vida. Las personas cambian, las prioridades también. Facundo Pieres ya no es parte de la vida de ninguna de las dos. Sin embargo, la inercia del conflicto se mantuvo durante años, como un ritual automático. Recién ahora, con el empujón de un evento laboral y un manager que las juntó frente a las cámaras, rompieron el hielo.

Las palabras de Paula llevan una enseñanza práctica para cualquier lector: los vínculos no son eternos ni lineales. Se puede querer a alguien del pasado sin querer tenerlo en el presente. Se puede abrazar en un evento sin invitar a cenar a casa. "Uno no puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando, van madurando, uno también va madurando, y no sé, no te puedo decir", reflexionó Chaves. Esa honestidad, lejos del discurso prefabricado, vale más que cualquier pose de amistad forzada.

El tiempo, al final, no siempre junta. A veces solo enseña a convivir con las distancias sin que duelan. Y eso, en el mundo frívolo del espectáculo, casi parece una revolución silenciosa.