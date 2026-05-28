Crónica Looks: las claves fashion de las conductoras del canal para lograr una elegancia descontracturada

Las figuras de Crónica volvieron a demostrar que los outfits urbanos también pueden transmitir sofisticación. Entre tendencias comfy, prendas versátiles y combinaciones fashionistas, Rocío Grimaldi, Denise Slucki y Mariela Fernández eligieron estilismos relajados, modernos y muy fáciles de adaptar al día a día. Ideas cancheras que mezclan comodidad con detalles trendy y ya pisan fuerte en la temporada.

Rocío Grimaldi

Rocío Grimaldi eligió un blazer oversized en tono claro que aportó frescura y un aire sofisticado. La combinación con pantalón relajado y sandalias chunky logró un equilibrio ideal entre elegancia y comodidad. Un outfit minimalista, moderno y muy alineado con la estética urbana que domina el street style actual.

Mariela Fernández

Mariela Fernández se inclinó por una propuesta casual chic con guiños rocker. El saco negro de textura engomada elevó automáticamente el conjunto y contrastó con el jean recto de tiro alto y la remera estampada. Las botas puntiagudas terminaron de darle fuerza a un estilismo práctico, canchero y adaptable a distintos momentos del día.

Denise Slucki

Por su parte, Denise Slucki apostó por una fórmula comfy sofisticada que ya es tendencia entre celebridades y referentes fashion. El chaleco largo aportó estructura, mientras que el pantalón efecto cuero y las zapatillas chunky sumaron dinamismo. Una mezcla urbana con mucha personalidad y espíritu relajado.

En un momento donde la moda prioriza prendas funcionales sin perder estilo, las conductoras del canal demuestran que la elegancia descontracturada llegó para quedarse. Blazers amplios, denim clásico, textiles cómodos y siluetas urbanas se convierten en aliados perfectos para construir looks modernos, versátiles y súper fashionistas.