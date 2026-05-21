Crónica Looks: Federico Frick, Ricardo Fioravanti y Javier Slucki marcan tendencia con estilos relajados y elegantes

Las tendencias masculinas pisan fuerte en televisión y las figuras de Crónica no pasan desapercibidas. Entre looks urbanos, prendas clásicas y apuestas casual chic, Federico Frick, Ricardo Fioravanti y Javier Slucki demostraron que la elegancia también puede construirse desde la simpleza. Camisas, blazers y tejidos livianos se convirtieron en aliados ideales para outfits modernos y fáciles de adaptar.

Federico Frick

Federico Frick eligió una camisa celeste estampada que aportó frescura y dinamismo al conjunto. La combinó con pantalón oscuro de corte recto y zapatos clásicos, logrando una imagen prolija y actual. El reloj metálico sumó un detalle sofisticado que terminó de elevar el estilismo.

Ricardo Fioravanti

Ricardo Fioravanti, por su parte, apostó por una propuesta relajada con sweater gris de cierre corto y pantalón negro ajustado. El conductor mostró cómo los tonos neutros pueden generar una combinación elegante y funcional para los días más frescos. El calzado oscuro reforzó el perfil sobrio del outfit.

Javier Slucki

Javier Slucki prefirió un look canchero y minimalista con remera blanca básica y blazer gris grafito. La mezcla entre prendas simples y sastrería liviana creó una imagen moderna y versátil. Los anteojos transparentes aportaron personalidad y completaron una apuesta muy alineada con las tendencias actuales.

Con estilos distintos pero una misma línea sofisticada, las figuras masculinas de Crónica confirmaron que la moda masculina encuentra cada vez más espacio en la pantalla. Looks cómodos, detalles trendy y combinaciones atemporales volvieron a marcar el pulso fashion dentro del canal.