La grave estafa millonaria que sufrió una ex "Gran Hermano": "Está devastada"

La familia de una reconocida exparticipante del reality atraviesa horas dramáticas tras la desaparición de una camioneta de alta gama y una importante suma de dinero que nunca apareció.

Un verdadero escándalo sacude por estas horas al mundo del espectáculo y la televisión. Lo que parecía una simple operación comercial terminó convirtiéndose en una situación desesperante, marcada por denuncias, cifras millonarias y una profunda angustia familiar.

La información comenzó a circular en las últimas horas y rápidamente generó impacto entre los seguidores del reality más famoso del país.

Según trascendió, todo se habría originado a partir de una transacción vinculada a vehículos de alta gama que terminó de la peor manera. La situación ya estaría en manos de la Justicia y el drama emocional alrededor de la familia no deja de crecer.

¿De quién se trata?

La protagonista de este duro momento es Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano, quien quedó envuelta indirectamente en una gravísima estafa que afectó de lleno a su círculo más íntimo.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde dio detalles de la denuncia realizada por el padre de la ex hermanita, Uriel de Martini.

"Tenía un programa armado que acaba de cambiar porque me enteré hace una hora de algo que lo cambia todo. Hay una ex Gran Hermano que vive un drama total a esta hora", expresó el conductor antes de confirmar el nombre de Martina Stewart Usher.

La operación millonaria que terminó en desastre

De acuerdo a la información difundida, el conflicto comenzó tras la venta de una camioneta de alta gama por una cifra cercana a los 100 mil dólares.

Según explicó Juan Etchegoyen, ni el dinero ni el vehículo volvieron a aparecer después de concretarse la operación, lo que desencadenó una denuncia formal por estafa millonaria.

"Tengo en mi poder una denuncia que hace la familia de Martina. Vendió una camioneta de alta gama por una cifra de 100 mil dólares y no le dieron más el dinero y la camioneta desapareció", detalló el periodista.

La situación generó una enorme preocupación dentro de la familia y un fuerte impacto emocional en la ex participante del reality.

"Martina está devastada"

Durante el programa, Etchegoyen aseguró que el entorno de la influencer atraviesa horas de muchísima angustia por todo lo ocurrido.

"Estamos hablando de un pésimo momento que vive el padre de Martina. Me cuentan que Martina está devastada", reveló el conductor sobre el delicado estado emocional de la mediática.

Además, el periodista sostuvo que habría más personas afectadas por la misma maniobra y mencionó incluso a un diputado que habría entregado una cifra aún mayor sin recibir el vehículo prometido.

"Sé que no es el único damnificado Uriel, sino que también hay un diputado que pagó 300 mil dólares y nunca le dieron el vehículo. Es terrible lo que están viviendo estas personas", agregó el comunicador.

La Justicia ya interviene en el caso

La denuncia ya habría sido presentada formalmente y la expectativa ahora está puesta en el avance de la investigación para identificar a los responsables detrás de la presunta maniobra fraudulenta.

"Martina la está pasando mal con su familia y espera que la Justicia active rápidamente", concluyó Juan Etchegoyen al referirse al duro presente que enfrenta la ex integrante de Gran Hermano.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde muchos seguidores manifestaron su apoyo a Martina Stewart Usher en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.