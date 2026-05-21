El regreso de Cualca en "Carísima", la serie de Caro Pardíaco que revoluciona Netflix: los detalles

Este miércoles 20 de mayo se estrenó una de las series más esperadas del último tiempo: "Carísima", la nueva apuesta de Netflix protagonizada por Caro Pardíaco. La expectativa no solo giraba alrededor del popular personaje creado por Julián Kartún, sino también por el regreso de Cualca, el histórico grupo de humor encabezado por Malena Pichot que marcó a toda una generación con sus sketches y producciones digitales.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, "Carísima" presenta una propuesta de humor negro protagonizada por Julián Kartún, quien vuelve a ponerse en la piel de Caro Pardíaco, la excéntrica influencer que nació en el universo de Cualca en 2012 y con el tiempo se transformó en un fenómeno propio. Después de crecer en el streaming de Olga y ganar nuevos seguidores entre generaciones más jóvenes, el personaje ahora desembarca en formato serie corta con una historia atravesada por el absurdo, la sátira y el melodrama.

La ficción cuenta con diez episodios de diez minutos y sigue a Caro en plena crisis existencial mientras organiza "la fiesta más salvaje de su vida" ante su cumpleaños número 30. En medio de ese caos aparece Leo, un filmmaker surfista de Chapadmalal, y también un crimen inesperado que altera por completo el rumbo de la historia. La serie juega constantemente con los clichés actuales, el universo influencer y las relaciones atravesadas por las redes sociales.

Uno de los puntos que más entusiasmo generó entre los fanáticos fue el reencuentro del elenco original de Cualca después de muchos años. Malena Pichot vuelve a compartir escenas con Julián Lucero, Charo López, Julián Doregger y el propio Kartún, en una reunión que alimentó la nostalgia de quienes siguieron al grupo desde YouTube.