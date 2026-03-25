Malena Pichot le respondió a Mariana Brey por su discurso sobre el 24 de Marzo: "Estaría bancando la dictadura..."

En medio de una jornada emocionante por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, muchos famosos llegaron a Plaza de Mayo para el acto principal, pero las redes sociales también jugaron fuerte en la fecha. En la virtualidad, muchas figuras inundaron de mensajes por el 50° aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, y también se dieron algunos cruces, como el de Malena Pichot, que enfureció con el discurso de Mariana Brey y le respondió sin tapujos.

La conductora de "Furia bebé" en FutuRock tuvo una movida furiosa durante todo el 24 de marzo. Usó sus redes como tribuna y no dejó pasar ninguna. A los que hablan de "revisar el pasado de un lado y del otro" o de "contar la historia completa" les dedicó un mensaje contundente: "A todos los mier.. ‘de la historia completa' dejen de hacerse los pel... que la cuestión se soluciona pidiéndole a los militares vivos que entreguen la lista de desaparecidos". La comediante puso la mira en aquellos discursos que, según ella, buscan relativizar lo que pasó.

A todos los mierdas "de la historia completa" dejen de hacerse los pelotudos que la cuestión se soluciona pidiéndole a los militares vivos que entreguen la lista de desaparecidos. — malena pichot (@malepichot) March 24, 2026

Pero el foco se le corrió a la vereda mediática. Pichot apuntó contra tres mujeres vinculadas al periodismo y la política, aunque se ensañó particularmente con Mariana Brey. La panelista, que hasta hace un par de años era una cara conocida del espectáculo sin un perfil político marcado, hoy se muestra como una defensora furiosa del gobierno libertario. Y justo en el Día de la Memoria, su mensaje terminó siendo el blanco perfecto para la comediante.

Malena citó un video de Brey en un momento donde el discurso oficialista pasó bastante desapercibido. Pero el combo lo completó con una frase lapidaria: "Este gato anabolizado en el 76 estaría bancando la dictadura". Una sola oración, filosa y demoledora, que se viralizó al instante. La crudeza del mensaje no pasó desapercibida y volvió a abrir la grieta en un día donde muchos pedían unidad.

Malena Pichot le respondió a Mariana Brey por su discurso sobre el 24 de Marzo.

¿Qué fue lo que dijo Brey que tanto la enojó? En el recorte que subió Pichot, se la ve a la periodista leyendo un texto: "Cuando algunos creen que las ideas se imponen con bombas, con miedo o con imposición, el resultado siempre es el mismo: destrucción. Y eso no es pasado solamente, cada vez que vemos sectores que romantizan la violencia o que justifican el caos o que creen que romper todo es una forma de expresión, no es rebeldía".

La antes llamada Teoría de los dos demonios, ahora renombrada "Verdad completa", que desde el Gobierno se pregona con proyectos de ley y videos directamente publicados desde cuentas oficiales, llega a algunos comunicadores de una forma similar, y por ello Brey pregonó: "Argentina cambió, creció, aprendió. (...) Hay que contar la historia completa. Se construye con verdad, memoria y con límites claros. Nunca más es para todos sin excepciones".

Pero Brey no fue la única que recibió los dardos. Cristina Pérez también quedó en la mira de Pichot después de calificar la marcha a Plaza de Mayo como "el festival de Cristina". La comediante se burló con otra frase hiriente: "Qué risa que esta mina tiene que estar todo el tiempo hablando mal de otra mina con su nombre jaja". Con ese tono, Malena cerró su descargo en una fecha que, lejos de la calma, volvió a demostrar que en la Argentina el pasado sigue siendo campo de batalla.