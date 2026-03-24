De Lali Espósito a Juan Minujín: los mensajes de los famosos por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

Además de la Plaza de Mayo, escenario de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo las redes sociales también se colmaron de mensajes por el 50° aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina. Actores, cantantes y figuras del espectáculo como Lali Espósito, Juan Minujín, Nancy Dupláa y Georgina Barbarossa compartieron posteos para acompañar una fecha clave para la historia del país.

Las publicaciones se multiplicaron entre el lunes y el martes con distintas formas de expresión. Hubo imágenes, textos, videos y canciones que buscaron mantener viva la memoria colectiva. En muchos casos, los mensajes se apoyaron en símbolos históricos que siguen vigentes y que conectan con distintas generaciones.

Natalia Oreiro fue una de las que eligió mostrar ese costado simbólico. Compartió fotos y fragmentos audiovisuales vinculados al trabajo de organismos de derechos humanos, con ilustraciones que reflejan el rol de las Madres y Abuelas. En uno de los posteos se leía: "No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia".

El posteo de Natalia Oreiro por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". (Foto: Instagram).

Otras de las voces que reforzaron las consignas históricas fue Georgina Barbarossa, quien publicó el tradicional pañuelo blanco con la frase: "Nunca más - 50 años del 24 Marzo 1976. Memoria, Verdad, Justicia", mensaje que luego replicó Eleonora Wexler en sus redes. Por su parte, Juan Minujín escribió: "50 años del golpe cívico militar en Argentina. Hoy 24 de marzo Día de la Memoria. ¡Nunca Más!", reafirmando una consigna que se repite a lo largo de toda la jornada.

El posteo de Georgina Barbarossa por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". (Foto: Instagram).

La vigilia del 23 de marzo en la Plaza de Mayo también reunió a varias figuras del ambiente artístico. Mercedes Morán participó como oradora y luego difundió imágenes de la jornada, donde se la vio junto al dibujante Tute y Jean Pierre Noher. La presencia de referentes culturales marcó el carácter transversal de la convocatoria.

El posteo de Juan Minujín por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". (Foto: Instagram).

En ese mismo espacio, Florencia Peña dejó una reflexión que rápidamente circuló en redes: "Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido", se la escucha decir en un video compartido en las historias de Instagram de "La garganta poderosa".

Figuras del espectáculo en la vigilia del lunes 23 de marzo. (Foto: Instagram).

El vínculo entre cultura y memoria también apareció a través de la música. Nancy Dupláa compartió una imagen de Serú Girán como símbolo de lucha durante la dictadura. Junto a la foto escribió: "La Música como instrumento de Resistencia. Gracias Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro. 50 años de una herida todavía abierta. ¡Abracemos todos en Amor esa plaza! 24/3/2026".

El posteo de Nancy Dupláa por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". (Foto: Instagram).

Entre las figuras de la nueva generación, María Becerra compartió una publicación de Amnistía, acompañada del mensaje: "50 años después, seguimos eligiendo memoria". La imagen, parte de la serie "Ausencias" de Gustavo Germano, y contrapone una fotografía de la infancia con otra en la adultez, marcando la ausencia de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Lali Espósito también optó por mostrar ese proyecto fotográfico, reforzando el peso simbólico de las imágenes en la construcción de memoria.

Los posteos de Lali Espósito y María Becerra por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". (Foto: Instagram).

Así, entre posteos, palabras y gestos, el mundo del espectáculo volvió a decir presente en una fecha que atraviesa a toda la sociedad argentina. De este modo, las redes sociales se consolidaron una vez más como un espacio de visibilización y circulación de mensajes vinculados a la memoria colectiva.