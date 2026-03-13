Pedro Rosemblat reveló detalles de su boda con Lali Espósito: "Este año nos vamos a casar..."

Tras confirmar su compromiso, Pedro Rosemblat habló por primera vez sobre su futura boda con Lali Espósito y adelantó algunos detalles de la celebración que planean juntos. La noticia del casamiento había sido anunciada a mediados de enero por la propia artista a través de sus redes sociales, cuando compartió una serie de fotos y escribió: "¡Nos casamos!", generando una enorme repercusión.

Hasta ahora, la pareja había mantenido hermetismo sobre la organización del evento. Sin embargo, Rosemblat se animó a dar algunas pistas: "Estoy contento, es una situación novedosa, nunca lo hice, ella tampoco, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero bueno, lo llevamos", expresó el conductor.

Cuando el cronista intentó obtener más detalles sobre la intimidad del compromiso, Pedro prefirió mantener la discreción. "Es imposible que te lo cuente, me da vergüenza y pudor, porque es de mi intimidad, hay algo público que es lo que ya contamos", explicó. Y enseguida agregó con humor: "Es el casamiento de Lali, así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente", dijo, evitando profundizar.

Pedro Rosemblat reveló detalles de su boda con Lali Espósito.

De todos modos, el conductor dejó entrever que la boda podría celebrarse más pronto de lo que muchos imaginan. Ante la consulta sobre una posible fecha, respondió con cautela: "Estamos ahí, estamos cerca me parece".

Sobre el final de la charla, el periodista también fue consultado acerca de la posibilidad de agrandar la familia en el futuro. Sin embargo, se mostró prudente al hablar del tema. "No lo sé, hoy estamos en esta, este año nos vamos a casar... Espero que sea este año, si conseguimos fecha, nos ponemos de acuerdo, después quién sabe".