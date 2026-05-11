Los conductores de Crónica desafían el frío con looks elegantes y llenos de estilo

En pleno invierno, los looks de las figuras de la televisión también se convierten en fuente de inspiración fashion. Esta vez, los conductores de Crónica demostraron que es posible combatir el frío con estilo, apostando por prendas cómodas, paletas neutras y combinaciones modernas que pisan fuerte entre las tendencias del momento.

Agustina Díaz

Agustina Díaz eligió una propuesta en tonos claros con pantalón amplio de gamuza y top off shoulder. El conjunto mezcla elegancia y frescura, mientras la textura aporta calidez visual. Los accesorios en marrón acompañan la estética y completan un outfit sofisticado con aire relajado.

Pampa Monaco

Pampa Monaco optó por el clásico traje oscuro con camisa rayada, una fórmula que nunca falla en los días de bajas temperaturas. El saco estructurado aporta presencia y el estilismo mantiene una línea sobria y elegante. Una apuesta atemporal que funciona tanto en TV como en eventos formales.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo se inclinó por una combinación cómoda y versátil. Blusa estampada en tonos tierra, pantalón negro y zapatos clásicos para un look equilibrado. La propuesta juega con la simpleza y demuestra cómo pequeños detalles pueden elevar un estilismo cotidiano.

Mariela Fernández

Mariela Fernández apostó por una paleta cálida con pantalón amplio marrón, top nude y chaqueta corta negra. El contraste entre las prendas genera profundidad y suma dinamismo al outfit. Una elección moderna que combina comodidad, abrigo y mucha personalidad.

Así, entre tendencias, ideas y apuestas fashion, los conductores de Crónica volvieron a confirmar que el invierno también puede ser sinónimo de estilo. Tonos neutros, prendas versátiles y siluetas relajadas se posicionan como claves del guardarropa para enfrentar el frío con elegancia.