Frío polar y temperaturas cercanas a 0 grados: ¿Puede nevar en Buenos Aires?

El ingreso de una nueva masa de aire polar volvió a instalar el frío intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, con temperaturas muy bajas para esta altura del año, reapareció una pregunta que siempre genera expectativa: ¿Puede nevar este año en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense?

Tras varios días marcados por lluvias y el fenómeno de ciclogénesis, el tiempo empezó a estabilizarse, aunque con un fuerte descenso térmico. La semana arrancó con mínimas cercanas a los 2 grados en distintos puntos del conurbano bonaerense y una sensación térmica invernal que se hizo sentir desde temprano.

Qué dice el pronóstico y qué tiene que pasar para que nieve en Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la semana tendrá condiciones estables pero muy frías en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El lunes aparece como uno de los días más fríos del otoño, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, una mínima de 2 grados y una máxima cercana a los 17. Aunque hacia mitad de semana se espera un leve repunte térmico, las mínimas seguirán bajas y oscilarán entre los 8 y 10 grados.

¿Puede nevar en Buenos Aires?

Con este escenario, volvieron las especulaciones sobre una posible nevada en el AMBA. Sin embargo, para que eso ocurra, deben coincidir varias condiciones muy específicas.

La primera es la presencia de aire frío no solo en superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. Para que la nieve llegue al suelo sin derretirse, toda la columna de aire debe mantenerse en torno a 0 grados o menos.

Además, se necesita humedad suficiente para formar nubes y precipitaciones activas en un contexto de temperaturas extremadamente bajas. Es decir: no alcanza solamente con que haga frío.

Por ahora, el pronóstico no muestra señales claras de una nevada en Buenos Aires, aunque sí anticipa varios días con ambiente polar y mañanas muy frías en toda la región.