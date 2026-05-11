Se anticipó el invierno: Buenos Aires tendrá una semana de sol con mínimas de hasta 2 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con clima estable en Buenos Aires, marcada por mañanas muy frías y jornadas mayormente soleadas. No se esperan lluvias y las temperaturas se mantendrán bajas, especialmente en el inicio del período.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires estará dominado por el aire frío, aunque con buenas condiciones generales y presencia de sol en gran parte de los días.

Sin lluvias y con mañanas muy frías durante toda la semana

El lunes 11 será el día más frío del período. La temperatura mínima descenderá hasta los 2 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. El cielo estará despejado y no se esperan precipitaciones.

El martes 12 continuará el ambiente frío, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. Se prevé cielo soleado durante gran parte del día y algunas ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El miércoles 13 se mantendrán las condiciones estables, con temperaturas entre 11 y 18 grados y cielo parcialmente nublado.

El jueves 14 seguirá el buen tiempo, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados, bajo cielo algo nublado.

El viernes 15 tendrá características similares, con temperaturas entre 12 y 19 grados y sin lluvias previstas.

El sábado 16 continuará el clima fresco, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados.

El domingo 17 cerrará el período con el regreso de mañanas más frías. La mínima será de 8 grados y la máxima llegará a 13 grados, con cielo parcialmente nublado.



