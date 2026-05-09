Siguen las lluvias, las ráfagas y el frío en Buenos Aires: ¿Cuándo vuelve el sol y sube la temperatura?

El clima en Buenos Aires presenta un escenario de contrastes marcados para los próximos días. El inicio de este fin de semana está marcado por una fuerte inestabilidad que obliga a postergar planes al aire libre.

Durante el sábado 9 de mayo, la región se verá afectada por chaparrones persistentes, con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 40% y el 70% por la mañana.

Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada es el viento, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan ráfagas intensas provenientes del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 69 km/h hacia la tarde.

Clima para el fin de semana en Buenos Aires: ¿Qué dice el pronóstico sobre las lluvias y los vientos?





Este sábado, la temperatura máxima será de apenas 13 grados, en una jornada lluviosa, con mucha humedad y marcada por la inestabilidad. A medida que avance la noche, la nubosidad comenzará a disminuir, dando paso a una mejora gradual.

El domingo 10 marcará el inicio de una tregua meteorológica. Aunque la mañana será fría, con una mínima de 7 grados, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo que la máxima escale hasta los 16 grados.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Cómo iniciará la próxima semana y qué esperar para el resto de los días





La tendencia de estabilidad se consolidará al inicio de la semana laboral, con un lunes 11 y un martes 12 de mayo que prometen pleno sol y un ascenso térmico, llevando el termómetro hasta los 20 grados.

A partir del miércoles 13, la nubosidad volverá a ganar terreno de manera progresiva. Si bien no se esperan nuevas lluvias para la segunda mitad de la semana, el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado.

Las temperaturas sufrirán un ligero retroceso, estabilizándose en máximas de 17 grados para el jueves y viernes, con mínimas que no bajarán de los 11 grados. Esto marca un ambiente fresco, pero mucho más amable que el hostil arranque del fin de semana.