Alerta naranja por fuertes vientos en Buenos Aires y otras 8 provincias: ¿Hay riesgo de sudestada?

Después de varios días con condiciones relativamente estables en gran parte del territorio argentino, el panorama meteorológico comenzó a cambiar con el avance de un sistema de viento intenso que afecta distintas regiones del país.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja por ráfagas fuertes que impactarán especialmente sobre sectores costeros, parte de la región pampeana y provincias del centro y cuyo, mientras crece la atención sobre una posible sudestada.

El avance de un sistema de circulación intensa mantiene bajo vigilancia a gran parte del territorio argentino.

Fuertes ráfagas ponen bajo alerta a varias provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes para el sábado 9 de mayo dos alertas simultáneas por fuertes vientos: una de nivel naranja y otra amarilla.

Ambas advertencias climáticas alcanzan distintos puntos del país y podrían generar complicaciones, especialmente en zonas abiertas y costeras.

La alerta naranja, que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se concentra principalmente sobre sectores de la costa atlántica bonaerense.

Entre los municipios bajo advertencia aparecen Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, General Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Villa Gesell y Pinamar.

La alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos capaces de generar complicaciones en zonas costeras y áreas abiertas.

Por otro lado, la alerta amarilla abarca una extensión mucho más amplia e incluye tanto la provincia de Buenos Aires como otras ocho provincias argentinas.

Dentro del territorio bonaerense, el área afectada se extiende desde Magdalena y el corredor cercano a la costa atlántica, pasando por localidades como Dolores, Chascomús, Balcarce y Coronel Suárez, hasta llegar al extremo sur provincial en Patagones.

El sistema de viento también impactará en el centro del territorio y norte de la Patagonia. Especialmente en La Pampa, Río Negro (sectores costeros) y zonas de Chubut, incluyendo Península Valdés y alrededores.

Por otro lado, las ráfagas alcanzarán el noroeste de Córdoba, el norte de San Luis, el este de San Juan, gran parte de La Rioja y el sur de Catamarca.

La alerta amarilla anticipa fenómenos con capacidad de provocar inconvenientes y afectar actividades cotidianas.

Si bien el AMBA no se encuentra oficialmente bajo alerta, no se descarta la presencia de vientos moderados y persistentes durante parte de la jornada, especialmente en sectores cercanos al Río de la Plata.

Respecto a la posibilidad de una sudestada, los especialistas siguen de cerca la evolución del sistema. Por el momento no hay una advertencia oficial emitida por el SMN bajo esa denominación.

Sin embargo, la persistencia de viento proveniente del sector sur y sudeste podría generar un aumento del oleaje y una crecida moderada del Río de la Plata y sectores marítimos, principalmente en áreas costeras.