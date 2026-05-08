Siguen las lluvias y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires: ¿Hasta cuándo dura el mal tiempo?

Después de las fuertes tormentas provocadas por la ciclogénesis que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico anticipó una mejora parcial en las condiciones, aunque todavía con lluvias y ráfagas de viento intensas en los próximos días.

La información fue difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que además mantiene vigentes advertencias por lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del territorio bonaerense y otras provincias de Argentina.

Para el AMBA, el organismo señaló que hasta el mediodía hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones, mientras que hacia la tarde las chances de lluvia bajarán al 10 por ciento.

El viento será protagonista durante toda la jornada, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, predominantes del sudoeste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

La temperatura mínima fue de 7 grados durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 13 grados por la tarde.

El descenso térmico también está relacionado con el fuerte viento y, según anticipa el pronóstico, el frío seguirá presente en el AMBA durante los próximos días, con mínimas que podrían bajar hasta los 5 grados.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: cómo estará el clima durante el fin de semana y el lunes





Sábado

Este día seguirá marcado por la inestabilidad en el AMBA. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidades de chaparrones de entre el 10 y el 40% durante la mañana y la tarde, aunque hacia la noche las chances de lluvia bajarán considerablemente.

El viento continuará siendo uno de los grandes protagonistas del día. Se esperan ráfagas intensas provenientes del sudoeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora, especialmente entre la mañana y la tarde. La jornada también tendrá temperaturas bajas (entre 7 y 13 grados) y un ambiente frío.

Las lluvias y vientos seguirán el sábado 9 de mayo en el AMBA (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Este será el último día con una fuerte influencia de la ciclogénesis sobre el clima en Buenos Aires.

Domingo

Para el domingo, el panorama mejorará en cuanto a las lluvias. El pronóstico no prevé precipitaciones y se espera un cielo entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sin embargo, el viento seguirá presente en el AMBA. Habrá ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañadas por vientos constantes del oeste de hasta 31 km/h. La mínima será de apenas 5 grados, por lo que el frío continuará sintiéndose con fuerza desde temprano.

Lunes

El comienzo de la semana llegará con condiciones mucho más estables y agradables. El lunes no tendrá lluvias y el cielo pasará de despejado por la mañana a algo nublado hacia la tarde y la noche.

A diferencia de los días anteriores, el viento perderá intensidad y no se esperan ráfagas fuertes. Además, la temperatura mostrará un leve repunte, con una máxima que alcanzará los 19 grados y un ambiente bastante más templado en comparación con el fin de semana.