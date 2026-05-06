Ciclogénesis y alerta por tormentas en el AMBA: ¿Hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un miércoles marcado por la inestabilidad, en el marco de una ciclogénesis que mantiene bajo alerta a gran parte de la región. En este contexto, surge la pregunta: ¿Hasta cuándo se extenderán las lluvias y tormentas?

La jornada comenzó con abundante nubosidad y un ambiente húmedo, con precipitaciones aisladas y momentos de sol intermitente. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima es de 19 grados y la máxima alcanzará los 23 grados.

De acuerdo con las diferentes previsiones, la ciclogénesis alcanzará el AMBA durante la tarde de este miércoles. Por este motivo, gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica, con niveles naranja en algunas zonas y amarillo en otras.

Además de Buenos Aires, otras 13 provincias se encuentran bajo alerta por este fenómeno, conocido como el proceso de formación o intensificación de un centro de baja presión en la atmósfera, también denominado ciclón o borrasca.

Buenos Aires en alerta naranja y amarilla por ciclogénesis (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

Según el SMN, la ciclogénesis provocará abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, con acumulados estimados entre 40 y 100 milímetros. Además, no se descarta la posibilidad de caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora (km/h).

Pronóstico del tiempo en el AMBA: ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias?

Las previsiones del Servicio Meteorológico indican que el momento más complejo del tiempo en el AMBA llegará este miércoles con el avance de la ciclogénesis. Durante la tarde se esperan lluvias y tormentas que tenderán a intensificarse hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un leve descenso a lo largo del día, pasando de los 23 grados a valores cercanos a los 19 grados. A esto se sumará el viento del sector noreste, que rotará al norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Jueves con lluvias y mejora parcial hacia la noche

Para el jueves 7 de mayo, el panorama seguirá inestable en la región. La jornada comenzará con tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones en la mañana, con probabilidades de lluvia de entre el 40 y el 70 por ciento. Las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque hacia la noche podrían persistir lluvias aisladas con menor intensidad.

Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 20 grados, mientras que el viento se mantendrá constante del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Durante la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Tras la ciclogénesis que tendrá lugar este miércoles en el AMBA, las tormentas se extenderán al jueves (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Viernes con viento y lluvias aisladas

El viernes 8 de mayo se mantendrá el ambiente inestable, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. Se esperan lluvias aisladas durante gran parte del día, con chances que van del 10 al 40 por ciento, en un contexto dominado por el viento.

Las temperaturas bajarán de manera marcada, con una mínima cercana a los 8 grados y una máxima que rondará los 14 grados. El viento soplará desde el sudoeste con intensidad moderada, entre 23 y 31 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Sábado todavía ventoso, pero con mejoras

El sábado 9 continuará con condiciones ventosas en el AMBA, aunque con menor presencia de lluvias. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 10 y el 40 por ciento, en un escenario de transición hacia el tiempo más estable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados, con viento del sudoeste que rotará al sur y velocidades similares a las jornadas anteriores, de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Hacia la noche, las ráfagas más intensas podrían volver a sentirse en algunos sectores.

Domingo sin lluvias y con mejora del tiempo

El domingo 10 de mayo se perfila como la primera jornada plenamente estable en la región, sin probabilidad de lluvias y con una mejora general de las condiciones.

El cielo estará algo nublado durante la mañana, pero tenderá a despejarse hacia la tarde. Las temperaturas irán desde los 7 grados de mínima hasta los 16 grados de máxima, mientras que el viento será más leve, del sector oeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

El clima recién mejorará el domingo 10 de mayo (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



