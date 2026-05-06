Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 6 de mayo alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para al menos once provincias.

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa anunció en los últimos días la llegada de una nueva ciclogénesis, que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), inaugurando una serie de jornadas en las que se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

En esa línea, el SMN confirmó que durante esta jornada rige una alerta naranja por tormentas para la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada", destacó.

A su vez, el organismo lanzó el alerta naranja por vientos para el centro de San Juan y el norte de Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja.

"La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h", señaló.

Por su parte, el ente confirmó que hay alertas amarillas por lluvias y tormentas -aunque de menor intensidad respecto a las del AMBA-, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Neuquén y Río Negro.

"El área será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles se espera una jornada con cielo nublado y un ambiente templado a cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Habrá inestabilidad y no se descartan lluvias y tormentas de variada intensidad. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 25°C.