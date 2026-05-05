SUAF de ANSES: el pago por cada hijo con los nuevos topes y escalas de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los valores de las Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo de 2026.

El incremento, basado en el índice de movilidad que toma la inflación de marzo (3,4%), modifica no solo lo que recibe cada persona, sino también los topes máximos permitidos para acceder al beneficio.

Nuevas escalas de la Asignación Familiar por Hijo

El monto a cobrar depende exclusivamente del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para la zona general, los valores actualizados son:

Ingresos hasta $1.093.852: se percibe $70.651 por hijo.

Ingresos entre $1.093.852 y $1.604.240: el monto es de $47.658 por hijo.

Ingresos entre $1.604.240,01 y $1.852.148: se cobra $28.826 por hijo.

Ingresos entre $1.852.148,01 y $5.792.488: el beneficio es de $14.873 por hijo.

Pagos únicos y Ayuda Escolar

Además de la asignación mensual, la ANSES actualizó las prestaciones por eventos únicos y el apoyo para la educación:

Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo.

Asignación por Nacimiento: $82.353.

Asignación por Matrimonio: $123.307.

Asignación por Adopción: $492.366.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se acredita el dinero?

El cronograma de mayo para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo se organiza por la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.

¿Cuánto se cobra por cada hijo con los nuevos topes y escalas?

DNI 0 y 1: 13 de mayo.

DNI 2 y 3: 14 de mayo.

DNI 4 y 5: 15 de mayo.

DNI 6 y 7: 18 de mayo.

DNI 8 y 9: 19 de mayo.

Para quienes perciben la, el calendario es más concentrado:

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad y quienes deban cobrar Pagos Únicos (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) tienen un plazo más amplio para retirar los fondos, con fechas que se extienden hasta el 10 de junio.